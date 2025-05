EBay ontslaat 9 procent van personeel

Handelswebsite eBay ontslaat negen procent van zijn personeel. Het gaat om ongeveer duizend mensen. De ingreep zou nodig zijn om kosten te besparen.

Behalve de ontslagen wil eBay het aantal contracten met freelancers in de komende maanden verminderen, zo meldt het bedrijf. De ingreep zou nodig zijn om de kosten in de hand te houden. "Hoewel we vooruitgang boeken ten opzichte van onze strategie, zijn ons totale personeelsbestand en de kosten hoger dan de groei van ons bedrijf", zegt directeur Jamie Iannone.

Het bedrijf heeft dinsdag het personeel op de hoogte gesteld van de ontslagen en gaat woensdag gesprekken voeren met de getroffen medewerkers. Het bedrijf was lang eigenaar van het Nederlandse Marktplaats, maar verkocht de site een paar jaar geleden aan het Noorse Adevinta. EBay is niet het enige techbedrijf dat bezig is met een ontslagronde. TikTok is bezig met het ontslaan van zestig medewerkers.