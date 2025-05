Telenet ondersteunt vanaf volgende week e-sim voor smartphones

Telenet ondersteunt vanaf komende maandag e-sim op iPhones en Android-telefoons. Het gaat in eerste instantie om een 'soft launch'.

De e-sim zal in eerste instantie alleen verkrijgbaar zijn via de fysieke winkels van de provider, zegt Telenet. Later kunnen klanten de e-sim ook online krijgen. Een paar weken geleden zei de provider al dat de ondersteuning voor e-sim eraan zat te komen.

Telenet zou aanvankelijk al in 2022 de virtuele versie van de simkaart aanbieden voor smartphones, maar de introductie is meerdere keren uitgesteld. Andere Belgische providers, waaronder Proximus, ondersteunen al langer e-sim voor smartphones. Telenet ondersteunde al wel e-sim voor wearables.