Bloomberg: Apple stelt auto uit tot 2028, beperkt functies voor autonoom rijden

Apple hoopt zijn eerste auto nu op zijn vroegst in 2028 uit te brengen. Dat melden ingewijden aan Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het bedrijf zou de mogelijkheden voor zelfstandig rijden daarnaast downgraden van 'level 4' naar 'level 2+'.

Volgens bronnen van Bloomberg heeft Apple de release van zijn eerste EV onlangs opnieuw uitgesteld, ditmaal dus naar 'op zijn vroegst' 2028. In de recentste prognose, uit eind 2022, hoopte Apple nog op een release in 2026. De techgigant wilde toen een auto met 'geavanceerde functies voor zelfstandig rijden' voor op snelwegen op de markt brengen.

Volgens Gurman concludeerde het bestuur van Apple tijdens recente vergaderingen dat het bedrijf niet in staat is om een auto met dergelijke functies binnen afzienbare tijd af te leveren. De techgigant heeft volgens Gurman tot op heden nog nooit een formeel prototypestadium bereikt met het project, hoewel het sinds 2014 plannen heeft om de automarkt te betreden.

Apple heeft volgens de bronnen daarom besloten om zijn ambities voor zelfstandig rijden terug te draaien naar level 2+. Daarmee moet de auto assistentie bieden bij het sturen, gas geven en remmen, hoewel een mens hoofdverantwoordelijk blijft en gedurende de hele rit op de weg moet letten. Dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de huidige zelfrijfuncties van Tesla.

De techgigant wilde hiervoor een auto op de markt brengen met level 4 zelfstandig rijden, waarmee de auto in bepaalde omstandigheden volledig zelfstandig kan rijden. Eerder hoopte het bedrijf op level 5, waarmee de auto overal zelfstandig kan rijden zonder enige menselijke input, ongeacht de omstandigheden, zo stelt Gurman. Het bedrijf hoopte daarmee aanvankelijk een auto zonder stuur of pedalen te maken, hoewel het daar volgens het persbureau eind 2022 al op terugkwam.

Apple hoopt volgens de journalist na een eerste release later alsnog een bijgewerkt systeem met level 4 autonomie uit te brengen. De techgigant zou momenteel in gesprek zijn met productiebedrijven in Europa om de nieuwe strategie te bespreken.

De Amerikaanse techgigant werkt al jarenlang aan een eigen elektrische auto. Het project, dat intern de codenaam Titan en T172 draagt, begon in 2014 vorm te krijgen. In de afgelopen jaren zijn er binnen het project echter meerdere ontslagrondes gehouden en zijn er verschillende bazen vertrokken. In 2021 vertrok Doug Field bijvoorbeeld. Hij werkte, voordat hij bij Apple werkte, onder meer aan de Tesla Model 3. Field vertrok om bij Ford aan EV's te gaan werken.