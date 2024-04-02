Tesla haalt Full Self Driving uit bèta in VS

En daar heb je inderdaad een punt, want toen ik mijn laatste Tesla verkocht werkte het inderdaad nog steeds belabberd. Vergelijk dat met het systeem wat in mijn Audi zit, is gewoon super. Ik weet niet precies hoe dat systeem van VW werkt, volgens mij kunnen die maffe Duitsers mijn gedachten lezen ofzo. Maar ze weten gewoon exact het moment dat dat ding aan moet gaan zonder dat het irriteert.
En die beweging ook, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, zo soepel en elegant. Ik weet echt niet hoe ik dat uit moet leggen, als je niet achter het stuur hebt gezeten en net uit een gare Tesla komt dan kan je het ook niet weten, maar echt waar. Zo van shhhhhhpppppp shhhhhhhp. Dat je zo achter het stuur zit van: "doe dat nog eens, schiet eens op met die regen ik moet dit nog eens zien" shhhhhhpppppp shhhhhhhp.
Volgens mij hebben ze in Duitsland ergens een leger aan stagiaires geïmporteerd om exact uit te zoeken bij welke druppel dat ding aan moet gaan en hoe dat ding aan moet en welke beweging hij moet maken. En geen eten voor het klaar is! Heerlijk!
Ik geloof er ook steevast in dat ze bij VW het hele universum hebben opgelost. Het kan gewoon niet anders, het kan echt niet anders als dat ze een model hebben van het hele universum en dat ze exact kunnen voorspellen wie wat waar en hoelaat en dat ze elke auto individueel ontwerpen in inprogrammeren voor de persoon die hem uiteindelijk gaat kopen, het kan gewoon niet anders. Of die auto kan mijn gedachten, ik weet niet wat ik enger vind, maar ik word een beetje bang van dat hele merk.
En dan heb je een hightech bedrijf, iPhone op wielen zoals ze het zelf noemen, die gooit er een berg AI tegenaan zoals ze zelf ook zeggen. Dan denk je: "o die moeten het helemaal uitgekiend hebben", maar nee hoor. Heel vaak te laat, te zacht of dat je denkt: "waarom doe jij dit, stop ermee". Het werkt gewoon niet zoverre dat het irriteert. Dat het niet meer uitmaakt hoe soepel die beweging is, dat je sowieso denkt: "Rot op!!! ik heb er niet om gevraagd vriend".
Op mijn Audi heb ik 2 standen. Automatisch, of handmatige standen. Automatisch kan je verder niks meer kiezen, alles wordt voor je geregeld. Ik weet ook niet waarom die gekke Duitsers die knop erop laten, want bij mij staat hij altijd op de automatische stand, net zoals de automatische koplampen die staan ook op de automatische stand echt nooit aan gezeten, van dag 1 niet. Haal die knoppen gewoon weg bespaar je het geld, maar nee toch die twijfel weer he. Toch die Duitse bescheidenheid. Misschien dat ooit iemand ergens toch wel weer handmatig wil, ik zou zo even niet weten wie, maar misschien. Dan kan het wel en daarom bouwen we het in, in al onze auto's!
Niet zoals Tesla dat hij soort van automatisch is, maar je kan de gevoeligheid veranderen. Als het dan niet zo hard regent moet je de gevoeligheid handmatig verzetten. Dat is toch niet meer automatisch? Hoe is dat anders als de standen knop van elke andere auto?
Vriend de eerste auto's met een regensensor hadden dit al, hè! Daar hadden ze geen camerasysteem of wat dan ook voor nodig, gewoon wat analoge elektronica en een sensor! We zijn nu pakken beet, 30 jaar verder dan verwacht ik iets meer.
En dan nog het ergste van alles, waar mijn verhaal eigenlijk om ging, dan heb je jaren zitten zeuren bij die klere dealer in Eindhoven dat ze er eens wat aan moeten doen, zelfs hebt zitten dreigen met ontbinding van de koop. Eindelijk na jaren komt die update dan, dat je niet kan wachten om de update te doen, zware teleurstelling! Gewoon zware irritante teleurstelling!
Maar ondertussen is het halve internet helemaal gek van het feit dat OMG ELON MUSK HEEFT AUTOMATISCH RUITENWISSERS VOOR ELKAAR GEKREGEN OMG!!!!!!!! En dan wil je hier op Tweakers zeggen dat automatische ruitenwissers niks nieuws zijn en dat de update van Tesla helemaal niet zo super is zoals sommige mensen het laten lijken.
Maar dan komt het!
Dan halen ze bij Tweakers een of andere snotaap uit de kast die jou stellig komt vertellen over de Tesla van de vader van de jongen die bij hem om de hoek woont en als je Tesla echt zo'n klote bedrijf vindt dan moet je hun aandelen maar shorten. Hoe het kan dat het gaat van: "ik heb wat kritiek op de imlementatie en volgens mij is die niet automatisch zoals andere fabrikanten het doen", naar: "je moet je aandelenportefeuille updaten"? Die financiële toewensingen van sommige vind ik ook niet netjes, maar daar kom ik zo op terug.
Maar dan, volgende stap!
Dan gaan de mods nog eens jouw teksten verwijderen en jou waarschuwen, omdat je tegen iemand zegt dat hij schuin omhoog in de prikkers moet vallen. Dan vraag je aan diezelfde mod of hij jou eerst eens uit kan leggen hoe iemand schuin omhoog kan vallen, denk dat we het met zijn allen eens zijn dat dat simpelweg een natuurkundige onmogelijkheid is. Krijg je nog een leuk verhaal terug dat het niet zo netjes is dat iemand dat toewenst.... Ja sorry, ik wist niet dat een afwijking in de zwaartekracht niet zo netjes was, ik zal het niet meer doen. Ik zal niet meer suggereren dat mensen zichzelf in nabijheid van een zwart gat moeten bevinden. Maar, hoezo is iemand financiële ondergang toewensen dan wel netjes?
En dit alles om een paar automatische ruitenwissers, ik weet niet of ik moet lachen of huilen!
https://man-man-man.nl/
Weet je wat ik dan denk? Weet je wat jongens, val met zijn allen collectief diagonaal opwaarts in de puntige objecten. Die Tesla, die gaat eruit, voorlopig ook geen EV meer want het is meer kopzorgen als dat het voordelen heeft. Ik kachel lekker verder met mijn benzine wagentje en ik zie later wel weer verder, maar voorlopig hoeven jullie mij echt niet te bellen en al helemaal niet als het om automatische ruitenwissers gaat.
P.S.
Nu ik erover nadenk, een zwart gat in de buurt van de aarde betekent dat we met z'n allen hartstikke dood zijn, dus ergens hebben die mods wel gelijk. Het is gewoon niet zo netjes dat ik mensen de massa dood toewens. Sorry jongens, ik zal het echt niet meer doen, bedankt dat jullie de tijd en moeite nemen om mij te verhelderen. Neem het me niet kwalijk dat ik soms niet de snelste ben qua begrip, ik ben nou eenmaal zo geboren kan ik ook niks aan doen.
[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 13:48]