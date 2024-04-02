Tesla haalt Full Self Driving uit bèta in VS

Tesla haalt zijn Full Self Driving-systeem uit bèta in de VS. Het autonome rijsysteem van het bedrijf heet nu ‘FSD (Supervised)’ en is volgens Tesla capabeler geworden. Full Self Driving bevond zich meer dan drie jaar lang in bèta.

FSD (Supervised) onderscheidt zich van de bètaversie van FSD doordat de software getraind is op miljoenen videoclips in plaats van C++-code. Dat maakt de zelfrijdende software volgens Tesla efficiënter. De fabrikant vermeldt de verandering in de uitgaveopmerkingen voor versie 2024.3.10. Die werden gedeeld door Not A Tesla App.

Met FSD (Supervised) kan een Tesla zelf van rijstrook wisselen, navigatieroutes volgen, obstakels vermijden en bochten nemen. Tesla benadrukt dat het systeem ‘niet volledig autonoom’ is en dat gebruikers alert moeten blijven. Tot nu toe is FSD (Supervised) enkel in de VS beschikbaar.