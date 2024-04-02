SBS 9 wordt Viaplay TV en gaat 'sommige' Formule 1-races uitzenden

SBS 9 wordt hernoemd naar Viaplay TV en begint vanaf 5 april met het uitzenden van sportwedstrijden, films en series van de Viaplay-streamingdienst. Talpa en Viaplay hebben daartoe een overeenkomst gesloten.

Viaplay TV zal een 'selectie' uit het sportaanbod van Viaplay tonen, met onder andere Formule 1-races, darts van de Professional Darts Corporation en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en Duitse Bundesliga. Talpa meldt dat het sportaanbod in de toekomst wordt uitgebreid. Naast sportevenementen blijft Viaplay TV ook series en films van zowel nationale als internationale makers uitzenden. Alle sportcontent die op de zender wordt vertoond, blijft beschikbaar op Viaplay.

Viaplay laat aan de NOS weten dat niet alle Formule 1-wedstrijden op Viaplay TV getoond worden. De races zullen ook op een later tijdstip op de zender worden vertoond. Zo begint de komende Formule 1-race in Japan om 7.00 uur, maar zal deze pas om 13.00 uur op Viaplay TV worden uitgezonden.

Viaplay, dat de uitzendrechten voor het huidige Formule 1-seizoen in Nederland heeft, leed in 2023 een nettoverlies van 872 miljoen euro, terwijl het in 2022 nog een nettowinst van 28 miljoen euro behaalde. De financiële problemen hebben geleid tot kostenbesparende maatregelen. Ook wordt het maandabonnement van Viaplay vanaf 22 mei duurder.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-04-2024 10:33
199 • submitter: Nick

02-04-2024 • 10:33

199

Submitter: Nick

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Reacties (196)

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SinergyX 2 april 2024 10:36
Feit dat het ik niet eens wist dat er een SBS9 bestond, geeft maar aan hoe weinig TV ik nog kijk.

Maar hoe gaat dat viaplay aan geld helpen? Talpa zal wel moeten betalen voor die uitzendingen, maar zal fractie zijn wat abonnees zouden opleveren.
DNN!S @SinergyX2 april 2024 11:46
Talpa zal betalen voor de uitzendingen wat mij het vermoeden geeft dat Via héél snel geld nodig had en de geruchten dat Ziggo het hoogste bod voor 2025 heeft wel eens waar kan zijn. Maar het kan natuurlijk ook dat Talpa en Via sámen weer Ziggo gaan overbieden.....
Lekker Ventje @DNN!S2 april 2024 12:56
Wat heeft Talpa er mee te winnen? Viaplay zal om bestaansrecht te houden de races live uit blijven zenden dus Talpa schiet niets met het meebieden op.
DNN!S @Lekker Ventje2 april 2024 14:24
Nou, als ik wat stappen verder denk: Viaplay en Talpa waren los van elkaar in de race om F1 binnen proberen te halen. Viaplay staat op randje omvallen. Het zal mij niets verbazen als John sowieso al een streamingplatform wilde voor Talpa en hiermee twee vliegen in één klap slaat als ie Viaplay overneemt. Want nu hij niet met RTL/Videoland samen mag, zal ie vast wel tégen Videoland willen gaan concurreren.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 22 juli 2024 13:35]

neh @DNN!S2 april 2024 18:06
Hoe zie je dat voor je? Viaplay is veel groter dan alleen Nederland en doet veel meer dan alleen streaming. Het totale concern heeft momenteel een beurswaarde van rond de 400 miljoen en is in meerdere landen actief. Dat is nogal een fikse overname voor een bedrijf als Talpa om alleen aan een streamingplatform te komen.

Alleen de Nederlandse tak overnemen zie ik ook niet in wat de waarde is. Het streamingplatform is van het moederbedrijf. De rechten zijn zonder F1 ook waarschijnlijk weinig waard.
DNN!S @neh2 april 2024 18:38
Viaplay gaf vorig jaar aan open te staan voor een volledige overname.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 22 juli 2024 13:35]

neh @DNN!S3 april 2024 00:46
Uiteraard is dat een alternatief voor het noodlijdende Viaplay. Maar ik zie nog steeds geen argumenten waarom dit voor Talpa een logische overname zou zijn.
DNN!S @neh3 april 2024 07:19
Het is slechts een "het zal me niets verbazen" en geen statement :)
jessy100 @DNN!S2 april 2024 21:56
Talpa heeft al een streaming platform, Kijk.
Aldy @Lekker Ventje2 april 2024 14:44
Ik heb het ook niet helemaal begrepen en als dit nieuws gisteren naar buiten was gekomen had ik gedacht dat het een slechte 1 aprilgrap was. En net zoals @sfranken kijk ik nooit naar SBS9 en dat zal nu niet veranderen. Nog steeds drie keer niks (voor mij dan :) ) en waarom naar een herhaling zitten kijken, want dat is het.
Paultje3181 @Aldy2 april 2024 17:24
Omdat je én uit kan slapen én de volledige race gratis kan kijken?
Aldy @Paultje31812 april 2024 17:35
De meeste F1 wedstrijden zijn in de middag en soms in de avond. Als deze later worden uitgezonden zit ik naar andere programma's te kijken of als de wedstrijd in de avond is, zal de verlate race in de nacht worden uitgezonden. Ja, dan moet ik wel uitslapen de volgende dag. :)
En dat gratis is ook geen argument, aangezien Viaplay je eerst lekker heeft gemaakt met een jaarabonnement, waar je dus nu aan vast zit.
illuvattarr @Lekker Ventje2 april 2024 15:24
Heel veel kijkers die gaan afstemmen op een zender waar niemand naar kijkt? Oftewel, heel veel reclame inkomsten. Er is een grote groep Nederlanders die niet wilt betalen voor Viaplay, maar wel geïnteresseerd is in F1, ook al is het vertraagd een paar uur.
blottle @SinergyX2 april 2024 10:38
Ik verwacht dat er reclame tussendoor komt. Misschien zoals bij de Duitser of bij andere evenementen zoals Le Mans. Dan wordt de wedstrijd klein weergegeven en de reclame groot.
Christoxz @blottle2 april 2024 10:40
Of zoals vroeger bij RTL7.
RRRobert @Christoxz2 april 2024 11:03
Of zoals vroeger bij RTL7.
RTL7 viel (valt) onder Luxemburgse wetgeving, waarin het was toegestaan om live uitzendingen te onderbreken door reclames. In de jaren dat SBS(6) de uitzendrechten had, werden de live uitgezonden races niet door reclame onderbroken.

Dat men nu de races gaat uitzenden met enkele uren vertraging, geeft hen overigens wel de mogelijkheid om er reclameblokken tussen te plaatsen; ze hoeven er echter geen race beelden voor te skippen. Je kunt er dus vanuit gaan dat een volledige race, met een duur van ca. anderhalf uur, daarmee over twee uur aan uitzendtijd zal worden uitgesmeerd.
Terrier529 @RRRobert2 april 2024 11:55
Ik vind wel dat je er optimistisch in staat, de huidige reclame en promo blokken bij de commerciële zenders
zijn voor mijn gevoel langer dan een aantal programma's wat je bekijkt.

Als je bijvoorbeeld naar Meiland of Urk kijkt zie je een programma van nauwelijks een half welke zeker geschoffeerd word door 2 lange reclameblokken.
jongetje @Terrier5292 april 2024 12:18
Zo werkt dat met commecriele televisie. Dat wordt betaald uit reclame inkomsten, die hebben geen geldboom in de kantoortuin staan waarmee ze de programma's kunnen bekostigen. Dat de NPO minder reclame heeft is puur omdat ze een leuke bedrag van het ministerie krijgen.
Terrier529 @jongetje2 april 2024 12:39
Ja dat begrijp ik ook wel, maar heb wel de indruk dat het alleen maar langer en irritanter wordt.
Arokh @Terrier5292 april 2024 12:50
Dat komt denk ik doordat TV reclame minder effectief wordt en er een grote shift is naar online reclame. Dat zet de prijs per reclame flink onder druk, dus moeten er (veel) meer reclames in een uur, om toch de inkomsten op peil te houden.
Jazco2nd @Arokh2 april 2024 12:55
Minder bereik heeft bedoel je neem ik aan..
De effectiviteit van een tv reclame is niet veranderd.
ATS @Jazco2nd2 april 2024 14:08
Weet je dat zeker? Ik weet het niet, maar het zou me niets verbazen als met de toenemende hoeveelheid de effectiviteit afneemt, gewoon omdat mensen het mentaal beginnen te blokken/wegzappen/etc.
Jazco2nd @ATS2 april 2024 14:15
Tv reclame bestaat al 50 jaar. Jij beschrijft een gedragsverandering die nu ineens zou zijn opgetreden. Maar die bestond ook allang.
De effectiviteit staat vast. Een geaccepteerde standaard. Waarbij rekening is gehouden met dit gedrag. Het wordt beschreven door de organisatie Kijkcijfer en luister onderzoek (gefinancierd door de onderstaande partijen) en ongeacht of het complete nonsens is of niet, accepteren de adverteerders en media en broadcast partijen dat.

Een mening zou kunnen zijn dat de industrie deze selffulling prophecy in stand houd.

Terug on topic. Bereik neemt af. Effectiviteit staat vast in dit onderzoek.

Het sterkste voorbeeld vind ik de meting van radio reclame: dat wordt gedaan door 500 mensen die een boekje per post ontvangen en elke laatste dag van de week mogen opschrijven welke reclame ze wanneer hebben gehoord.. op basis daarvan wordt het bereik van radio reclame vastgesteld.... Geen grap.
Qwilo @Arokh2 april 2024 18:31
Het wettelijk maximum aantal minuten aan reclame is al sinds 2020 hetzelfde. Dus veel meer reclame zal niet snel gebeuren.

Alleen zijn omroepen wel vrij in hoe ze die minuten verdelen. Dus tijdens Chateau Meiland, wat een van de best bekeken programmma's is, krijg je de meeste reclames. Want dan levert het meer op.
Arokh @Qwilo3 april 2024 15:51
Dat is een goeie ja, daar heb je zeker gelijk in.
jongetje @Terrier5292 april 2024 13:08
Het is wettelijk gergeeld hoevele reclame er uitgezonden mag worden. Alleen "vroeger" kwam er een blok tussen de programma's en nu sluiten de programma's op elkaar aan om zappen tegen te gaan en komt dit blok nu 5 a 10 minuten voor het einde van het programma voorbij.
Aldy @jongetje2 april 2024 14:14
Volgens mij is het de publieke omroepen ook verboden om een uitzending door reclame te onderbreken. Daarnaast is het de bedoeling van commerciële televisie dat er winst gemaakt wordt, dit in tegenstelling tot de publieke omroep. Hiermee heb je twee redenen meer dan die ene die jij noemt waarom er meer reclame is bij de commerciële televisie.
Arokh @Aldy2 april 2024 15:09
Bij voetbal hebben ze in de rust ook een paar reclameblokken, gaat in mijn ogen ook tegen de geest van de wet in. Niemand zal zeggen dat de wedstrijd is afgelopen na 1 helft, dus het programma eigenlijk ook nog niet.
Aldy @Arokh2 april 2024 15:24
Jij hebt het over een wedstrijd en ik over een uitzending. Misschien voel je het verschil?
Arokh @Aldy3 april 2024 15:50
jeetje, misschien voel je wat voor k*topmerking je maakt?

Beide zijn wedstrijden en beide zijn uitzendingen, misschien even een seconde nadenken voor je iets post?
Aldy @Arokh3 april 2024 15:57
Je voelt het verschil dus niet. Het is één wedstrijd, maar vier uitzendingen. Dat is een maas in de omroepwet. Zo'n wedstrijd wordt gesplitst in vier aparte uitzendingen, omgeven door reclame.
Het spijt me als je het als een k*topmerking opvat, want het is niet zo bedoeld. Ik bedoelde dat er een nuanceverschil is en nuances moet je aanvoelen.
Arokh @Aldy3 april 2024 16:47
en dat is ook exact wat ik aangaf. Het is een 'maas in de wet', en dus niet 'in de geest van', zoals ik aangaf.
Aldy @Arokh3 april 2024 17:07
Zie je wel, deze heb ik dus niet aangevoeld. :)
Arokh @Aldy4 april 2024 10:57
kijk eens aan, no hard feelings ;-)
wiseger
@Aldy2 april 2024 15:11
Publieke omroep mag een sportuitzending wel in stukken knippen.
- Studio EK met de voorbeschouwing
- reclame
- eerste helft
- reclame
- tweede helft
- reclame
- Studio EK nabeschouwing
- reclame

En zo doet de NPO het dan ook.
Aldy @wiseger2 april 2024 15:27
De uitzending wordt niet in stukken geknipt, er worden vier aparte uitzendingen gemaakt.
wiseger
@Aldy2 april 2024 16:18
Ja zo kan je het ook noemen. Een verslag van een enkele voetbalwedstrijd doen we niet in vier stukken maar in vier uitzendingen. Dus krijg je vier reclame blokken.
Probleem opgelost.
jongetje @wiseger2 april 2024 16:28
Dat is toch slim, het gewoon opdelen in verschillende afleveringen/programma's.
En wat mij betreft ook prima, scheelt weer belastinggeld richting de omroepen... Of je nu naar gewauwel van commentatoren met eindeloze herhalingen zit te kijken of reclame in de rust...
SomerenV @wiseger2 april 2024 22:02
Succes dat te doen met een F1-wedstrijd waarin het gewoon continue doorgaat, los van de voor- en nabeschouwing.
wiseger
@SomerenV3 april 2024 16:14
Gele of rode vlag. Reclame blok.
Arctic Fox @Aldy2 april 2024 15:48
Maarja er word in deze discussie wel even vergeten dat de reclame inkomsten ook op een andere manier binnen kunnen komen.
Vreeem dat dit allemaal zomaar vergeten wordt. Telkens wordt hier keer op keer over reclame gesproken maar men vergeet dat je ook kan kijken zonder reclame bij NLZIET.
Aldy @Arctic Fox2 april 2024 15:52
Maar je ziet reclame als je NLZiet live bekijkt en sommige netten zijn er zelfs reclames als je niet live kijkt.
jongetje @Arctic Fox2 april 2024 16:30
NLZiet is niet gratis.
Films zijn ook zonder reclame bij Netflix, Disney+, Videoland etc.

Daarbij is bij een livbe sport wedstrijd op NLZiet ook gewoon reclame. Daar gaat niet de uitzending (F1 race in dit geval) wel door.
!mark @jongetje2 april 2024 15:11
Dat de NPO minder reclame heeft is puur omdat ze een leuke bedrag van het ministerie krijgen.
En omdat de salarissen bij de NPO een maximum hebben van uit mijn hoofd ergens rond 2 ton per jaar, terwijl dit bij de commerciële omroep niet gereguleerd is en in de praktijk tot in de 6 cijfers kan gaan bij sommige programma's. Dat moet ook allemaal ergens van betaald worden.

@Aldy Klopt inderdaad, en die norm ligt in 2024 dus op 233K per jaar.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 13:35]

Aldy @!mark2 april 2024 15:30
Bij de publieke omroep geldt de Balkenendenorm. Dat wil zeggen dat een persoon die bij de publieke omroep werkt, nooit meer mag verdienen dan de Minister-president. En volgens mij ligt dit lager dan twee ton.

Die Rutte verdient veel, zeg.

[Reactie gewijzigd door Aldy op 22 juli 2024 13:35]

jongetje @!mark2 april 2024 16:31
Ja het salaris.

En daarnaast krijgen ze nog allemaal vergoedingen voor elk wissewasje en schnabbeltje...
Christoxz @RRRobert2 april 2024 11:16
RTL7 was gewoon PiP toch? Dat is in iedere geval wat ik kan herrineren.
CodeCaster @Christoxz2 april 2024 11:30
Volgens mij ook, en dat was in de tijd dat flatscreens of überhaupt grote tv's nog geen gemeengoed waren. Dus eigenlijk zag je net niks.

Ik kan me nog een race herinneren waarin de commentator (Olav Mol?) zat te schelden dat de regie hem zat te pushen om wel nu een reclameblok toe te staan, net toen de strijd op de baan op z'n hevigst was.

"Nee niet nu!", toen er toch reclame doorheen kwam. _O-
SpoekGTi @RRRobert2 april 2024 11:27
Gewoon zoals RTL Television in Duitsland doen.

Picture in picture en 1 warsteiner spotje en door
TheVivaldi @RRRobert2 april 2024 11:18
Waarom zou SBS dat niet mogen? NPO doet dat toch ook gewoon? Kijk bijvoorbeeld naar schaatswedstrijden: zodra de baan gedweild wordt of er een overgang is tussen twee afstanden, weten ze niet hoe gauw ze reclame moeten uitzenden.
Gwaihir @TheVivaldi2 april 2024 11:27
Wat jij beschrijft, is NIET tijdens de wedstrijd(en), maar in (korte) pauzes.
TheVivaldi @Gwaihir2 april 2024 11:28
O, RRRobert had het over het onderbreken van live-uitzendingen, niet over het onderbreken van wedstrijden. Daarom dacht dat wat ik zei wel klopte.
PCG2020 @TheVivaldi2 april 2024 11:54
'Het is tijd voor een reclameblok, de race wordt even stilgelegd!'

:?
Madshark @PCG20202 april 2024 12:58
Ja waarom ook niet. Dan hebben ze ergens tussen. 1.9 en 3.5 seconden om dit op te vullen voor een kort reklameblokkje 🤣
Ryur @PCG20202 april 2024 13:13
Je bedoeld het als grap, maar bij NASCAR is het werkelijk zo ;)

Een NASCAR race bestaat (sinds 2-3 jaar?) uit 3 stages, na elke stage is er een "caution" (aka gele vlag).
Hierdoor kunnen de TV maatschappijen sowieso een langere reclameblok tijdens de stagecaution plaatsen omdat toch gegarandeerd gele vlag is.
ATS @PCG20202 april 2024 14:09
Full course yellow as we go for a commercial break!
Peter Triac @RRRobert3 april 2024 00:24
Vertraagd met "hickup-commercials" , en daarmee " OlavMol.mp3 " luisteraars hun sync verpesten... :(

[Reactie gewijzigd door Peter Triac op 22 juli 2024 13:35]

Notlupus @Christoxz2 april 2024 10:53
Olav werd altijd zo nijdig. Mis die tijden soms.
Cid Highwind @blottle2 april 2024 10:52
SBS kennende verwacht ik eerder dat er zo nu en dan tussen de reclame's door een picture-in-picture race wordt uitgezonden.
peidur @Cid Highwind2 april 2024 10:59
De Picture in Picture was volgens mij alleen omdat het ging om een live sportregistratie. Als het niet meer live wordt uitgezonden dan zijn zij vrij om de uitzending te onderbreken voor reclameblokken (die niet zijn door te spoelen).
Christoxz @Cid Highwind2 april 2024 10:59
Dan wordt de wedstrijd klein weergegeven en de reclame groot.
Klinkt als picture-in-picture ;)
Cid Highwind @Christoxz2 april 2024 11:01
Yep, geen beter combinatie dan drink and drive toch? :P
badnews.nl @blottle2 april 2024 11:28
Het is niet live, dus mag onderbroken worden door reclame blokken.
CH4OS
@blottle2 april 2024 11:36
Le Mans/WEC heeft RTL de rechten voor en streamed dat meestal op Videoland. Ik zie dat dus niet bij Talpa op een van de zenders verschijnen.
Currry @blottle2 april 2024 12:21
Ze kunnen het gewoon onderbreken want zoals ik het begrijp worden de races vertraagd uitgezonden.
Aldy @Currry2 april 2024 14:32
worden de races vertraagd uitgezonden.
Ik hoop wel dat ze even hard door het beeld rijden en niet vertraagd. Op slow motion zit ik niet te wachten. Je bedoelt natuurlijk dat het niet live is, maar daar is (zijn) in het Nederlands geen woord(en) voor.
;)
Currry @Aldy2 april 2024 14:44
Ik durf na maandag geen Engels meer te gebruiken hier op aanpassers.net
Aldy @Currry2 april 2024 14:47
Het is off-topic, maar wat moet je je soms in bochten wringen om een goede Nederlandse vertaling te verzinnen. En dan lijkt het nog nergens op. :)
the___butcher @Aldy2 april 2024 16:06
Uitgesteld
Aldy @the___butcher2 april 2024 16:51
Hiermee kan ik leven. :)
Sternis @Aldy2 april 2024 16:30
Niet rechtstreeks uitgezonden
joint_me @SinergyX2 april 2024 11:17
Net even opgezocht, maar blijkbaar zit SBS9 dus ook bij NL Ziet.
Was even benieuwd of het een "standaard" kanaal was, of een extra kanaal.

[Reactie gewijzigd door joint_me op 22 juli 2024 13:35]

sfranken @joint_me2 april 2024 12:44
Het zit inderdaad bij NL Ziet, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er nooit naar kijk omdat het aanbod 0 is (voor mij dan).
dutchgio @SinergyX2 april 2024 10:39
Dit is niet heel anders dan wat Ziggo en ESPN ook doen; een gratis zender met een deel van de content als promotie voor de betaalde content.
Noinoi @SinergyX2 april 2024 10:40
Wellicht delen ze ook mee in de advertentie inkomsten.
NotSoSteady @SinergyX2 april 2024 10:44
Ze proberen nog wat geld te verdienen aan mensen die vermoedelijk toch geen abonnement zullen nemen.
jpsch @NotSoSteady2 april 2024 12:50
Als het echt spannend wordt, stappen mensen misschien over is de gedachte?
MornixRS @SinergyX2 april 2024 11:59
Dit wordt dan ook het volgende kansloze project waar Viaplay nog even wat licentiekosten bij Talpa int voor uitzendingen die per definitie mosterd na de maaltijd zijn.
NickH16 @SinergyX2 april 2024 11:50
Haha, ik zat precies hetzelfde SBS9 ??????
Nooit van gehoord.
bamboe @SinergyX2 april 2024 11:57
Maar hoe gaat dat viaplay aan geld helpen? Talpa zal wel moeten betalen voor die uitzendingen, maar zal fractie zijn wat abonnees zouden opleveren.
Dat is de juiste vraag, waarschijnlijk via reclame inkomsten. aan de andere kant, als ze niet de races live gaan uitzenden zal er ook niet echt veel naar gekeken worden. Ik bedoel, als ik lees in de media dat verstappen of een ander gewonnen heeft dan ga ik niet meer een hele race volgen een paar uur later. Aan de andere kant is het dan wel weer een reclame voor hun eigen live streaming diensten.

De vraag is dus of het genoeg positief effect heeft op hun inkomsten. Had ziggo niet de rechten voor het jaar er op al bemachtigd?
illuvattarr @bamboe2 april 2024 15:26
Er zijn genoeg mensen die niet betalen voor Viaplay en het prima vinden om het gratis wat later te bekijken. Het zal zeker veel kijkers voor SBS9 opleveren, want nu kijkt er niemand naar.
ArawnofAnnwn @SinergyX2 april 2024 12:22
Ik heb SBS1 tot en met 8 ook gemist. Maar goed, ik kijk al 25 jaar geen televisie meer. Ik wist niet dat Talpa nog bestond. Ik dacht dat die zender geflopt was. Ik kan mij er vaag iets van herinneren over nieuwsberichten over die zender.

Ik denk dat ze hun geld vooral vanuit reclames krijgen.
Zidane007nl @ArawnofAnnwn2 april 2024 20:48
SBS6 bestaat al 28 jaar, dus zeker ook nooit naar gekeken?

Talpa (later Tien) is toen geflopt vanwege te lage kijkcijfers. Alleen het multimediabedrijf is best succesvol geworden.
illuvattarr @SinergyX2 april 2024 15:22
Viaplay weet waarschijnlijk al dat ze de F1 rechten niet zullen verlengen, en dat Ziggo ermee aan de haal gaat en dat op korte termijn zal aankondigen. Er is dus geen langetermijn consistentie voor huidige klanten, want zo goed als iedereen die Viaplay heeft, heeft dat voor F1. Aangezien ze toch aan het einde van het seizoen hun bestaansrecht verliezen, proberen ze er nu nog zoveel mogelijk geld uit te persen via deze samenwerking. Talpa betaalt om F1 uit te zenden, echter niet live, en daardoor zullen Viaplay klanten (oftewel F1 fans die het live willen zien) gewoon dit seizoen Viaplay blijven houden. De exclusiviteit is minder belangrijk geworden met het oog op de verloren rechten. Win Win Win dus.

[Reactie gewijzigd door illuvattarr op 22 juli 2024 13:35]

MaxxBass @SinergyX2 april 2024 18:14
Ze gaan de wedstrijden later uitzenden, dan kan er reklame tussen gezet worden... Kansloos..
/typo
Retrospect 2 april 2024 10:44
Mooi. Toch nog een paar races per jaar meepakken dus. Had eerdere seizoenen de betaalde F1 app die prima werkte, maar daar vragen ze nu te veel geld voor naar mijn inziens. Dus kijk nu helemaal niet meer.
youridv1 @Retrospect2 april 2024 10:46
Je kunt altijd een F1 TV abbonementje delen met vrienden. Dat doe ik ook. Bespaart weer.
RefriedNoodle @youridv12 april 2024 10:52
Je kunt altijd een F1 TV abbonementje delen met vrienden. Dat doe ik ook. Bespaart weer.
De vraag is hoe lang dat mogelijk blijft... In de regels van F1 TV staat dat je weliswaar 6 devices mag registreren, maar slechts één tegelijkertijd actief mag streamen. Het werkt nu nog wel, maar ze zouden niet de eerste aanbieder zijn die account sharing aan banden (no pun intended) legt.

edit @Christoxz & @PsiTweaker: geen idee hoe het nu werkt, en ik heb nooit mijn account gedeeld, maar ik heb wel tegelijkertijd inderdaad de race (op AppleTV) en timings (op iPad) gestreamd. Ik hoop ook dat dat wel mogelijk blijft. Maar ik heb geen idee of je 2 race-streams tegelijk kunt spelen, ik heb alleen ooit ergens in de T&C gelezen dat er maar 1 stream tegelijk actief mocht zijn, zonder specificatie welke stream dat is...

[Reactie gewijzigd door RefriedNoodle op 22 juli 2024 13:35]

Christoxz @RefriedNoodle2 april 2024 10:56
Werkt dat echt? Heb het ooit geprobeerd maar werkte niet. De 6 streams zijn bedoeld voor de livetimings, onboard streams etc. Maar de race kon maar 1 keer open staan.
Wellicht werkt het tegenwoordig wel..


Edit:
@RefriedNoodle
Zo ver ik weet 6 actieve streams, waarvan 1 race stream. Zodat je dus 5 andere streams open kan hebben zoals de live timings, onboard etc.

Dit staat in de terms, toch weer wat anders.
6.2 You may only access the Services on up to a maximum of 6 devices with only 1 of those devices permitted to stream content at any one time.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 22 juli 2024 13:35]

walteij @RefriedNoodle2 april 2024 11:07
Ik doe dat keurig met Multiviewer. De racefeed, (minimaal) 4 onboards, livetiming, driver tracker, allemaal keurig op 1 device :)
PsiTweaker @RefriedNoodle2 april 2024 11:02
...In de regels van F1 TV staat dat je weliswaar 6 devices mag registreren, maar slechts één tegelijkertijd actief mag streamen...
Volgens mij, mag officieel alleen de RACE stream maar op 1 device actief zijn. Voor de andere streams ( zoals live timing e.d. ) geldt die beperking m.i. niet.


SBS9 ... ehhh ... wie ... wat ... waar ? Zijn er dan nog meer van die Talpa zenders, waarop vooral goedkope en/of verouderde meuk te zien is en welke bomvol met reclame zitten ?

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 22 juli 2024 13:35]

youridv1 @RefriedNoodle2 april 2024 12:14
Niet alleen voor jou maar ook @Christoxz en @PsiTweaker

Volgens de regels mag je inderdaad de race feed maar op 1 device tegelijkertijd streamen. Echter wordt dit totaal niet gehandhaafd en deel ik al jaren succesvol een F1 TV account. We kijken altijd tegelijk live de race en hebben daar nooit problemen mee. Ja, allebei via de race feed, nee niet één via de race feed en een via het andere kanaal dat vroeger de pitlane channel was. Ik weet niet waar de grens in de praktijk precies ligt, maar hoger dan 3 race feeds in ieder geval.

We gebruiken ook tegelijkertijd multiviewer of f1viewer en hebben in totaal wel eens meer dan 16 streams open gehad op 1 account. Ieder een race-feed, de timing feed, wat onboards, de track map etc.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:35]

sdk1985 @youridv12 april 2024 13:13
En hoe meer mensen dit verkondigen des te sneller er een einde aan wordt gemaakt :Y) .
6.2 You may only access the Services on up to a maximum of 6 devices with only 1 of those devices permitted to stream content at any one time.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:35]

bamboe @sdk19853 april 2024 00:02
zal wel mee vallen, als ze het nu nog niet hebben dichtgezet dan zullen ze dat niet zo snel meer gaan doen. Als je anders bij reddit op f1 live stream zoekt tijdens een F1 wedstrijd, kom je genoeg
links naar sky sport F1 streams tegen waar je hem gewoon live kan bekijken.
Exirion @bamboe3 april 2024 04:52
Netflix maakte ooit reclame voor account sharing; tegenwoordig bestrijden ze het. F1 is ook big business geworden.
PsiTweaker @youridv13 april 2024 13:18
...We gebruiken ook tegelijkertijd multiviewer of f1viewer ...
Ik heb ooit ook een tool daarvoor gebruikt ( ik kan even de naam niet bovenhalen ) en die werkte op de laptop prima. Echter toen F1 de race stream ging versleutelen, kon je daarmee niet meer live kijken.

Nu open ik gewoon meerdere browser-tabs met daarin de race en andere feeds en zet deze als PIP's, naast elkaar op het scherm.

Hebben de door u genoemde multiviewer of f1viewer nog voor/nadelen ?

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 22 juli 2024 13:35]

lanarhoades @youridv12 april 2024 11:19
Of gewoon via een VPN in India een abo afsluiten. Als m’n huidige abo afloopt ga ik dat maar doen. Die 90 euro is op zich niet veel maar een 50% prijs verhoging in een jaar is gewoon een naai streek van FOM.

[Reactie gewijzigd door lanarhoades op 22 juli 2024 13:35]

bamboe @youridv12 april 2024 11:59
ben met googlen en reddit een paar buitenlandsche f1 streams tegen gekomen van sky, die werken elke wedstrijd gewoon, ook hier in nederland.
dinandus @Retrospect2 april 2024 11:42
Spannend, de race alsnog een paar uren nadat deze al verreden is, en je zeer waarschijnlijk de uitslag al lang weet. Geen idee wat ze bij Talpa hier nog mee denken te bereiken qua kijkers publiek?
Ik ga het op deze manier zeker niet kijken, dan liever de slechts enkele, dacht 6 stuks, welke wel live te volgen zijn op o.a. de Duitse RTL.
Maar iedereen veel racefun gewenst.
Andros @dinandus2 april 2024 11:52
In het geval van de race komende zondag gaat het om Japan. Vanwege het tijdsverschil zit niet iedereen er op te wachten om om 7:00 's morgens live te kijken en er zijn mensen die met zichzelf dan afspreken om even niets online te kijken en dan de race 's middags te zien. Ik heb ooit collega's gehad die dat probeerden met voetbalwedstrijden op tijdstippen dat ze werkten/slaapten etc, sommige mensen hebben daar toch behoefte aan :) .
ashwin911 @dinandus2 april 2024 15:22
De uitslag weet je meestal toch al voordat de race begint. Maar ik kijk zo vaak de race uren later, omdat ik in de middag betere dingen te doen heb. Ik kan best goed de uitslag voor mezelf niet verklappen. Gewoon de TV en radio niet aanzetten en geen nieuws of xitter berichten lezen. Als je de uitslag niet weet is het net zo spanned als live kijken.
Jimijames75 2 april 2024 10:37
Viaplay probeert nog wat van hun investering terug te verdienen. Het was vanaf het begin al helemaal niks, slechte kwaliteit streams, matig commentaar enz

[Reactie gewijzigd door Jimijames75 op 22 juli 2024 13:35]

WhatsappHack
@Jimijames752 april 2024 10:47
Het was vanaf het begin inderdaad al helemaal niks en de investering was veel en veel te groot. Het bedrag dat neergeteld werd voor de F1-rechten sloeg nergens op, iedereen vroeg zich al of hoe ze dat in vredesnaam ooit terug konden verdienen. Het antwoord blijkt simpel te zijn: niet dus. :+ Maar de schade beperken is dan het enige dat je nog kan doen.
sdk1985 @WhatsappHack2 april 2024 13:24
Ze hebben meer dan een miljoen klanten, dus dan komt er bijna 200 miljoen per jaar binnen. Volgens de geruchten is er 90 miljoen betaald voor de rechten. Natuurlijk kost dataverkeer en het opzetten van servers centen. Daarnaast kost het maken van uitzendingen geld maar dat gaat echt wel lukken met 110 miljoen. Het kan eigenlijk niet anders dat F1 voor Viaplay in Nederland netto winstgevend is.

De fout van Viaplay in zijn geheel zal eerder liggen in de kosten voor overige content en gebrek van succes in andere landen.
Milt @sdk19852 april 2024 14:07
Het aantal abonnees hangt inderdaad zo rond de 1 miljoen. Gemiddeld betalan die ongeveer 12 Euro per maand, dit jaar misschien iets meer met de prijsverhogingen. Sommige mensen zetten in de winter hun abonnement stil (of je daar echt voordeel uit haalt tegenwoordig met die lange F1 kalender weet ik niet) dus laten we zeggen dat dit ongeveer 120 a 130 miljoen per jaar op levert. Daar gaat nog wel de BTW vanaf dus dan hou je 99 tot 107 miljoen over. Voor zover ik weet betaalt ViaPlay +/- 25 a 30 miljoen per jaar voor de F1 rechten. Vanaf 2025 zou dit waarschijnlijk stijgen naar rond de 40 miljoen per jaar. Vandaar dat die prijsverhoging van de abonnementen hard nodig is. Ook de extra inkomsten aan televisiereclame via SBS9/ViaPlay TV zijn dan wel erg welkom.
Martinspire @sdk19852 april 2024 20:49
Je vergeet dat ze naast F1 nog wat andere zaken moeten aanschaffen en licenties met uitzendrechten hebben. Nou zal Darts niet zo giga duur zijn, maar premier league zal dat wel degelijk zijn en ook de Bundesliga zal niet gratis zijn.

En dan heb je nog de films en series (wat momenteel ook niet bepaald hoogstaand is trouwens)

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 13:35]

sdk1985 @Martinspire2 april 2024 22:34
Dat staat letterlijk in mijn laatste alinea.
Joest-J @WhatsappHack2 april 2024 11:48
Als je het over Nederland hebt, dan klopt dit blijkbaar niet.
De activiteiten van ViaPlay in Nederland zouden vorig jaar winstgevend zijn.
Kroesss @Jimijames752 april 2024 11:28
Ze hebben er echt veel te veel voor betaald, dat is zeker.

Over de kwaliteit verschillen de meningen echter. Ikzelf heb vanaf de allereerste race nog nooit problemen gehad met de streams tijdens races. Dat was bij Ziggo wel vaak zo. Aangezien ik niet in een gebied woon waar Ziggo internet aanbied, kon ik het niet op een regulier tv-kanaal kijken, maar moest ik een extra abonnement nemen op Ziggo Go (duurder dan Viaplay), en daar liep de stream wel vaker niet goed.
TheDeeGee @Jimijames752 april 2024 13:32
Jah, vergeleken met MotoGP waren de uitzendingen op het Viaplay Xtra kanaal ook niet scherp.
Amaze86 2 april 2024 10:57
Geweldig he met vertraging en reclames, hoop zo dat f1 naar Ziggo gaat.
bounto @Amaze862 april 2024 11:28
Dan zie ik liever een Amazon Prime de rechten kopen. Bij Ziggo sport betekent het dat ik ook weer een tv abonnement moet nemen, omdat ze geen eigen app hebben. Ziggo heeft ook al aangegeven dat als ze de f1 rechten weer terugkrijgen, het abonnement op ziggo sport omhoog gaat naar 17,50. Tel daar het tv abonnement bij op en je betaalt 32,50 per maand om alleen naar f1 te kunnen kijken. Viaplay is niet best, maar betaalde de afgelopen jaren maar 100 euro per jaar en dan had ik naast f1 ook Engels voetbal, wat ik graag kijk. Bij ziggo sport ben je straks die 100 euro al in 3 maanden kwijt.
Rieboet @bounto2 april 2024 12:48
Herstel. Ziggo heeft een app. Ziggo sport totaal in de playstore.9.99 Euro per maand.
Ziggo internet klanten met Vodafone of HollandsNieuwe mobiel krijgen Ziggo sport totaal gratis.
Onlangs van KPN glas met pakketten(95 Euro p/m) overgestapt naar Ziggo voor 32,80 E p/m. Inclusief Sky en Ziggo sport totaal. 1 jaar contract. Daarna 59 Euro p/m.
Kan nog steeds.
Amazon prime in 2025 Premier Leaque, voor nog geen 5 Euro p/m

[Reactie gewijzigd door Rieboet op 22 juli 2024 13:35]

bounto @Rieboet2 april 2024 20:58
Is daar ook een apple tv app van, of voor Google tv?
Rieboet @bounto3 april 2024 10:49
Ik heb geen idee, google even.
Martinspire @bounto2 april 2024 20:51
https://go.ziggosport.nl zendt anders gewoon de kanalen online uit. Zo kijk ik indycar, race cafe en nog wat meer. Die is wel duurder dan via tv provider, maar dan zit je dus nergens aan vast.
TwArbo @Amaze862 april 2024 13:16
Volgens de geruchten gaat F1 weer terug naar Ziggo: https://www.gpblog.com/nl...land-terug-bij-ziggo.html
Martinspire @TwArbo2 april 2024 20:52
Let wel: dit is echt een hele zwakke bron. Gpblog is de Privé van de Formule 1 sites.
Verwijderd @Amaze862 april 2024 11:22
Je kan ook gewoon een abonnement nemen op viaplay
Amaze86 @Verwijderd2 april 2024 11:47
F1TV pro, viaplee nah.
The Jester @Amaze862 april 2024 13:18
Ik bekijk de races altijd vanachter een VPN.
De trainingen via een SKY-TV stream en de kwalificatie en de race via de SRF.
VPN op Zwitserland zetten en kijken maar. Commentaar, hoewel Duitstalig, is een stuk beter dan het bij Ziggo het geval was en, i.t.t. SKY, ook geen vooringenomenheid m.b.t. Britse coureurs.

Ik vind het wel een verademing, eigenlijk.
Viaplay mag wat mij betreft vandaag nog op de fles.
Geim 2 april 2024 10:47
@Andrei Stiru "Viaplay TV zal een 'selectie' uit het sportaanbod van Viaplay tonen, met onder andere Formule 1-races,"

Alleen de samenvatting van de races volgens het originele artikel.
"Niet de volledige Formule 1-races zullen te zien zijn via ViaplayTV. Viaplay zegt tegen de NOS dat het gaat om samenvattingen en kwalificaties."
Christoxz @Geim2 april 2024 10:49
Ik struikelde daar ook een beetje over maar Talpa meld het volgende:
Met op vrijdag 5 april live de tweede vrije training en een re-run van de Formule 1-talkshow Shakedown Japan, een dag later om 13.00 uur de kwalificatie en op zondag 7 april om eveneens 13.00 uur de race. In de avond sluit Viaplay TV af met een samenvatting van de race.
Dus wel de GP maar niet live.

Ook de NOS meldt dat.
Aankomend weekend wordt de Grand Prix van Japan uitgezonden, met enkele uren vertraging. De live races blijven te zien bij de betaalde streamingsdienst van Viaplay.
Denk dat NOS het verkeerd heeft verwoord, dat de GP niet altijd is, terwijl de samenvatting en kwalificaties wel elk race weekend wordt uitgezonden.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 22 juli 2024 13:35]

rjmno1 @Christoxz2 april 2024 18:27
Weet je wat het is die f1 uitzendingen zijn zo duur dat er geen klein bedrijfje alleen de rechten kan hebben het drijcht op de fles te gaan alleen grotere bedrijven kunnen zoiets aankopen.
@hierboven ik vind tevens ook jammer dat olav mol geen commentaar meer geeft.Of althans niet op viaplay tv en sbs 9.
Daman55 2 april 2024 11:24
Ik las ergens dat vanaf volgend jaar Ziggo de rechten weer krijgt over de Formule 1 uitzendrechten. Lijkt me dan logisch dat ze andere manieren van exploitatie aan het zoeken zijn.
SunnieNL @Daman552 april 2024 11:40
yeps, klinkt als viaplay's manier om toch nog wat meer geld binnen te harken alvorens ze exit gaan. En Talpa zal wel hopen dat er op deze manier misschien toch nog mensen gaan kijken naar hun zenders.
robertpNL @Daman552 april 2024 13:47
Er is nog niks bekend hoe de F1-rechten vanaf volgend jaar liggen. Ziggo is een internet gerucht.

[Reactie gewijzigd door robertpNL op 22 juli 2024 13:35]

Daman55 @robertpNL2 april 2024 13:51
Bedankt voor de verduidelijking, ik dacht dat het al zo was.
NotSoSteady 2 april 2024 10:38
Ben zelf abonnee, maar voor darts vind ik het wel handig aangezien je nu weer fatsoenlijk kan zappen in plaats van die app te moeten openen.

[Reactie gewijzigd door NotSoSteady op 22 juli 2024 13:35]

Azure 2 april 2024 10:39
De samenvatting op het YouTube kanaal van de Formule 1 is voor mij meer dan genoeg. In 10 minuten helemaal op de hoogte.
bkor @Azure2 april 2024 12:10
De samenvatting op het YouTube kanaal van de Formule 1 is voor mij meer dan genoeg.
Voor sommige races laat die samenvatting teveel weg. Op F1TV hebben ze een race in 30 minuten. Perfect voor de keren dat er weinig inhaalacties zijn.
ApexAlpha 2 april 2024 10:46
Ik dacht even dat het een late 1 April grap was maar SBS 9 bestaat echt. :+
JDx @ApexAlpha2 april 2024 10:51
Is er ook een SBS 7 en 8 dan? Ik ken SBS6 nog van de late softporn :9
rschilders1 @JDx2 april 2024 11:02
Nee, SBS 7 en 8 bestaan niet, omdat er een RTL 7 en 8 is. Dit om verwarring te voorkomen. Alleen RTL 5 en Net 5 zijn de vreemde eenden in de bijt, daar is wel een dubbeling in zendernummers.
JDx @rschilders12 april 2024 11:05
Wow, ik 5, 7 en 8... ik weet nog dat RTL Veronique kwam, maar nu al jaren geen TV meer.

Zie eigenlijk alleen nog TV op bezoek bij m'n ouders en dat is ESPN op zondag.
DJMaze @JDx2 april 2024 17:58
Omg RTL Veronique...
Die zender met die rare films op zaterdagavond. Gekuiste 18+ (met kleren aan in de hooibaal) 🤣
JDx @DJMaze2 april 2024 18:00
Red Shoe Diaries, maar dat was op SBS6 toch?
DJMaze @JDx2 april 2024 18:06
Die bedoel ik niet. Dat was met David van de X-Files.

Op RTL waren films met teksten als "oh du suze, kom mal hier"...
En wij aan de keukentafel Risk spelen met een biertje. Kwam niet meer bij van het lachen met die achtergrondgeluiden.

Of heette het toen RTL+?

[Reactie gewijzigd door DJMaze op 22 juli 2024 13:35]

JDx @DJMaze2 april 2024 18:09
Volgens mij weet ik ook echt die scene met die hooibaal, in zo'n oude boerenschuur :')
deknegt @rschilders12 april 2024 11:32
Dit komt deels omdat rond 1999 RTL5 op de tocht stond omdat het een nothing zender was met alleen herhalingen van RTL4, en Talpa met Net5 de nummering graag wilde kapen op de buis.

Is uiteindelijk niet gebeurd omdat na de komst van NET5 de hmg het roer weer omgooiden en het profiel aanpasten om weer genoeg marktaandeel te krijgen om #5 te houden
deknegt @JDx2 april 2024 11:09
Even saai antwoord: Nee, want RTL7 en RTL8 maken al gebruik van die twee getalletjes.

Traditiegewijs houden commerciële zenders van een herkenbaar zender nummer in de naam, maar dat is nu met kabelTV een hold over, want SBS9 is natuurlijk niet #9 (dat is Veronica)
livePulse @JDx2 april 2024 14:03
Ik herinnerde mij dit ouwetje nog van Nieuwspaal.nl:
Televisiezender SBS6 krijgt een andere naam. Dat melden bronnen binnen de Hilversumse omroepwereld. De zender zou verder gaan onder de naam SBS7. De nieuwe naam zou beter passen bij het aantal kijkers.
Mediadeskundige Paul van Geelkerken spreekt van een slimme zet: "Voorheen was SBS6 een prima naam, maar het aantal kijkers is inmiddels toegenomen. Onlangs liet een man uit Amersfoort weten ook regelmatig te kijken. Ja, dan ligt een naamswijziging voor de hand."
Omroepbaas John de Mol haalde onlangs Albert Verlinde naar SBS6, in de hoop meer kijkers aan de zender te binden. "Dat lijkt dus gelukt", aldus Van Geelkerken. "Volgens mij is SBS6 de enige zender die vernoemd is naar het aantal kijkers. Als het succes aanhoudt kunnen ze over een paar jaar SBS20 aantikken. Dat zou fantastisch zijn.!"
:+
paulmes 2 april 2024 10:59
Uitzendingen gaan over lopend seizoen. Biedingen 2025 lopen nog.
Dus Viaplay vooralsnog aan het cashen met huidige rechten.
Kroesss @paulmes2 april 2024 11:29
Ze kunnen het gebruiken :+

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