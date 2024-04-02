SBS 9 wordt Viaplay TV en gaat 'sommige' Formule 1-races uitzenden

SBS 9 wordt hernoemd naar Viaplay TV en begint vanaf 5 april met het uitzenden van sportwedstrijden, films en series van de Viaplay-streamingdienst. Talpa en Viaplay hebben daartoe een overeenkomst gesloten.

Viaplay TV zal een 'selectie' uit het sportaanbod van Viaplay tonen, met onder andere Formule 1-races, darts van de Professional Darts Corporation en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en Duitse Bundesliga. Talpa meldt dat het sportaanbod in de toekomst wordt uitgebreid. Naast sportevenementen blijft Viaplay TV ook series en films van zowel nationale als internationale makers uitzenden. Alle sportcontent die op de zender wordt vertoond, blijft beschikbaar op Viaplay.

Viaplay laat aan de NOS weten dat niet alle Formule 1-wedstrijden op Viaplay TV getoond worden. De races zullen ook op een later tijdstip op de zender worden vertoond. Zo begint de komende Formule 1-race in Japan om 7.00 uur, maar zal deze pas om 13.00 uur op Viaplay TV worden uitgezonden.

Viaplay, dat de uitzendrechten voor het huidige Formule 1-seizoen in Nederland heeft, leed in 2023 een nettoverlies van 872 miljoen euro, terwijl het in 2022 nog een nettowinst van 28 miljoen euro behaalde. De financiële problemen hebben geleid tot kostenbesparende maatregelen. Ook wordt het maandabonnement van Viaplay vanaf 22 mei duurder.