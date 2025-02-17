Viaplay introduceert twee nieuwe lineaire sportzenders, SBS9 keert terug

Viaplay komt met twee lineaire sportzenders: Viaplay TV en Viaplay TV+. Viaplay TV zal een deel van het sportaanbod van Viaplay integraal uitzenden. Viaplay TV+ is een premiumkanaal met onder meer livewedstrijden en Formule 1-races. SBS9 wordt weer een zender voor films en series.

Uit de aankondiging van Talpa Network blijkt dat er op Viaplay TV samenvattingen van alle Formule 1-races zullen worden getoond, die vanaf volgend seizoen op Viaplay te zien zijn. Kijkers zullen ook live kunnen kijken naar een deel van het Viaplay-aanbod, maar over welke programma’s of uitzendingen het precies gaat, is niet duidelijk.

Talpa heeft ook meer informatie over Viaplay TV+ gegeven. Deze lineaire zender zal ‘de beste live wedstrijden en evenementen’ uit het aanbod van Viaplay tonen. Het bedrijf vermeldt alle races van de Formule 1, topwedstrijden uit de Premier League en darttoernooien van PDC Darts. Viaplay TV is vanaf 14 maart beschikbaar binnen het basispakket en is enkel beschikbaar voor klanten van Odido en Delta. Viaplay TV+ is vanaf dezelfde datum beschikbaar. Dit abonnement kost 16,99 euro per maand en is voorlopig exclusief voor Odido- en Delta-klanten.

Uit de aankondiging blijkt overigens dat Talpa Network SBS9 terugbrengt en de programmering van SBS9 weer zal laten bestaan uit films, herhalingen van Nederlandse programma’s van SBS en series. Deze wijziging gaat eveneens op 14 maart van kracht.