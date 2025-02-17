Viaplay introduceert twee nieuwe lineaire sportzenders, SBS9 keert terug

Viaplay komt met twee lineaire sportzenders: Viaplay TV en Viaplay TV+. Viaplay TV zal een deel van het sportaanbod van Viaplay integraal uitzenden. Viaplay TV+ is een premiumkanaal met onder meer livewedstrijden en Formule 1-races. SBS9 wordt weer een zender voor films en series.

Uit de aankondiging van Talpa Network blijkt dat er op Viaplay TV samenvattingen van alle Formule 1-races zullen worden getoond, die vanaf volgend seizoen op Viaplay te zien zijn. Kijkers zullen ook live kunnen kijken naar een deel van het Viaplay-aanbod, maar over welke programma’s of uitzendingen het precies gaat, is niet duidelijk.

Talpa heeft ook meer informatie over Viaplay TV+ gegeven. Deze lineaire zender zal ‘de beste live wedstrijden en evenementen’ uit het aanbod van Viaplay tonen. Het bedrijf vermeldt alle races van de Formule 1, topwedstrijden uit de Premier League en darttoernooien van PDC Darts. Viaplay TV is vanaf 14 maart beschikbaar binnen het basispakket en is enkel beschikbaar voor klanten van Odido en Delta. Viaplay TV+ is vanaf dezelfde datum beschikbaar. Dit abonnement kost 16,99 euro per maand en is voorlopig exclusief voor Odido- en Delta-klanten.

Uit de aankondiging blijkt overigens dat Talpa Network SBS9 terugbrengt en de programmering van SBS9 weer zal laten bestaan uit films, herhalingen van Nederlandse programma’s van SBS en series. Deze wijziging gaat eveneens op 14 maart van kracht.

Viaplay TV-, Viaplay TV+-, SBS9-logo. Bron: Talpa Network
Viaplay TV-, Viaplay TV+-, SBS9-logo. Bron: Talpa Network

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 15:00
107 • submitter: tabletmen

17-02-2025 • 15:00

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Reacties (107)

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GorgeousMetal 17 februari 2025 15:05
Exclusief voor Odido en Delta-klanten
Waar blijft Ziggo nu?
MadDogMcCree @GorgeousMetal17 februari 2025 16:03
Het lijkt er op dat Viaplay TV de 'Ziggo Sport 14' van Odido en Delta wordt, een exclusief open sportkanaal voor de twee aanbieders, en dat er voor Viaplay TV+ nog onderhandeld wordt met de twee andere grote spelers. Waarschijnlijk zal TV+ dan iets duurder zijn bij Ziggo en KPN. Gezien het kale abonnement via Viaplay zelf €19,99 wordt, zie ik het opschuiven richting de €24,99 bij deze twee aanbieders. Maar goed, dat is koffiedik kijken, wellicht valt het mee,.

Talpa over Viaplay TV:
Viaplay TV wordt een dedicated sportzender binnen het basispakket, vanaf 14 maart exclusief beschikbaar voor klanten van Odido en DELTA
Talpa over Viaplay TV+:
Ook deze nieuwe zender is (voorlopig) exclusief beschikbaar voor klanten van Odido en DELTA.
Gezien Odido en Delta verre van een landelijke dekking hebben en met 11,5% en 7% marktaandeel heeft Viaplay Ziggo en KPN wel nodig.
wiigamer @MadDogMcCree17 februari 2025 19:07
Het wordt niet exclusief voor Delta en Odido... ook KPN krijgt de zender maar die zijn nog in onderhandeling. Zie totaaltv.nl. Viaplay TV moet het open kanaal worden die de GP Zandvoort gratis gaat doorgeven. Dat is verplicht volgens de mediawet. Voorheen deed de NOS dit.
TexMex
@wiigamer18 februari 2025 10:45
De schrijver van dat artikel op TotaalTV zit volledig mis, zoals zo vaak. De GP van Zandvoort wordt helemaal niet genoemd in de mediawet (en de F1-samenvattingen trouwens ook niet). Dat zuigt hij compleet uit zijn duim. Er is dan ook absoluut geen wettelijke verplichting om dit op het open net uit te zenden. Voor veel andere evenementen wél (bijvoorbeeld de TT van Assen): https://wetten.overheid.nl/BWBR0025036/2025-01-01#Bijlage. Deze lijst is ontworpen toen er helemaal geen F1 was in Nederland, vandaar dat het er nooit op is komen te staan.

Dat neemt overigens niet weg dat ik vroeg of laat alsnog wel een overeenkomst met Ziggo en KPN verwacht, maar met een verplichting vanuit de mediawet heeft dat helemaal niets te maken.

De NOS zond de GP van Zandvoort dus ook niet uit vanwege de mediawet, maar puur vanwege een deal met Viaplay.

[Reactie gewijzigd door TexMex op 18 februari 2025 13:12]

MadDogMcCree @wiigamer17 februari 2025 20:16
Laten we vooral TotaalTV niet te serieus nemen, dat is meer iemands persoonlijke blog dan een nieuwswebsite. De beheerder lijkt vooral een artikel quotum te willen halen met uit de lucht gegrepen stukjes over ontevreden klanten.

Een voornemen van Viaplay wil natuurlijk niet zeggen dat het ook zo zal gebeuren. Als ze voor Viaplay TV geen partners vinden in KPN en Ziggo kunnen ze de GP van Nederland gewoon uitzenden op één van de Talpa kanalen.
wiigamer @MadDogMcCree18 februari 2025 08:18
Totaal tv is niet een blog maar een tijdschrift en de daarbij behorende website. Toevallig van dezelfde uitgever als Tweakers.
devil-strike @wiigamer18 februari 2025 11:33
Neemt niet weg dat hij een punt heeft aangaande totaaltv.
rjmno1 @wiigamer18 februari 2025 00:33
zandvoort schijt er met een paar jaar ook mee uit dat was op het nieuws.
2026 dacht ik de laatste keer dat daar uberhoubt een f1 wordt gehouden.

Maar idd zandvoort was door de nos uitgezonden en de wedstrijd was in het geheel te zien op nederland 1.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 18 februari 2025 00:35]

rjmno1 @MadDogMcCree17 februari 2025 17:44
Het enige waar ik naar keek was de formule 1 maar om daar zo een hoog maandbedrag te voor betalen heb ik viaplay maar van de hand gedaan.
Ome Ernst @rjmno117 februari 2025 22:24
Drie vrienden die Viaplay voor F1 hadden, hebben hetzelfde gedaan, En logisch voor dat geld.
IKON @rjmno118 februari 2025 10:23
F1TV is een aanrader. Kost een stuk minder en je hebt NL commentaar.
Naawz @IKON18 februari 2025 13:57
Liever geen NL commentaar, maar voor de rest helemaal met je eens. Ben wel bang dat er dit seizoen weer een dikke abbo verhoging aan komt.
IKON @Naawz18 februari 2025 18:48
Kreeg melding dat ik gewoon weer voor €94 kan verlengen…
jverstraate @IKON18 februari 2025 19:25
dat is zeker alleen voor bestaande abonnees? ik zie alleen een maandabonnement
TexMex
@jverstraate19 februari 2025 10:29
Gelukkig zijn er nog steeds opties om een jaarabonnement op F1TV af te sluiten: zie hier en hier.
jverstraate @TexMex24 februari 2025 12:55
Dank!
Zojuist eerst de access genomen voor een maand en daarna omgezet in een jaarabonnement voor € 94,99
Dat werkt dus nog gewoon ;-)
IKON @jverstraate19 februari 2025 10:33
Aaaah ja klopt. Ik heb vorig jaar het maandabonnement afgesloten in de app en heb toen bij mijn Apple account/subscriptions kunnen aanpassen naar een jaar. Weet niet of dat nog werkt.
Aldy @MadDogMcCree18 februari 2025 13:50
Misschien een heel domme vraag, maar wat heeft Talpa met Viaplay te maken, afgezien dat SBS van Talpa is?
MadDogMcCree @Aldy18 februari 2025 14:25
Talpa is afgelopen jaar een samenwerkingsverband aangegaan met Viaplay. Talpa exploiteert het huidige Viaplay TV wat straks weer SBS 9 wordt en gaat de reclameblokken van het nieuwe Viaplay TV en Viaplay TV+ exploiteren. In principe worden de kanalen volledig beheert door Talpa alleen zijn de programma's niet in eigen productie.
Aldy @MadDogMcCree18 februari 2025 15:08
Dank je wel voor je reactie. Het is mij nu duidelijk.
SubSpace @MadDogMcCree17 februari 2025 18:04
Viaplay via Odido gaat ook naar € 19,99, dat is al aangekondigd.
MadDogMcCree @SubSpace17 februari 2025 20:06
Wellicht is Viaplay TV+ niet inclusief de streamingdienst, maar Viaplay TV+ gaat volgens het persbericht van Talpa zowel bij Odido als Delta €16,99 kosten.
mjl @MadDogMcCree18 februari 2025 00:54
Voor 16,99 neem je de basis van viaplay af, zit je er wel een jaar aan vast…, lijkt me hetzelfde aanbod maar dan on demand streaming ipv een lineair kanaal? Of is viaplay zelf ook iets lineairs ….??
Milt @mjl18 februari 2025 13:11
Nee, ViaPlay is on demand.Als het live is dan kijk je natuurlijk wel een soort van lineair maar als er meer wedstrijden live zijn dan kan je zelf kiezen wat je kijkt. De andere wedstrijden kan je altijd nog weer terugkijken. Helaas is dat wel maar 2 dagen en dat is echt te weinig ViaPlay! :'( (minimaal een week)
mjl @Milt18 februari 2025 16:59
Dan is viaplay basis toch een betere deal voor dezelfde prijs dan een extra lineair kanaal? Krijg je er ook F1TV Pro bij.
Creeperhaze @MadDogMcCree18 februari 2025 13:07
Wat ik mis in dit stuk is dat viaplay de persoon in dienst heeft genomen die eerst bij ziggo en videoland en Vodafone heeft gewerkt.(ander stuk gelezen waarin de naam naar voren kwam William Linders )
Die William is per 1 januari in dienst genomen om viaplay te redden in NL en hij heeft de keuze gemaakt voor een lineair kanaal te brengen.
Als ik het goed heb begrepen kost het kanaal bij de tv aanbieders 17,50 per maand naast je streaming abbo van viaplay.
Het is niet dat als je viaplay neemt je automatisch dit kanaal kan zien op TV bij delta of Odido.
Mogelijk komt het kanaal ook bij ziggo en KPN, en wat ik had begrepen is dat ze het kanaal ook op betere kwaliteit willen uitzenden.
Waar ze aangeven dat ze hopen, jawel hopen dat ze in de toekomst 4K kunnen uitzetten.
Wat ze hopen is dat veel mensen overstappen naar het lineair kanaal en daardoor meer lucht en ruimte krijgen op de streamingdienst waardoor deze ook weer beter zal werken en minder storingen zal hebben.
Best cruciale informatie bij de aankondiging van deze nieuwe viaplay+ dienst.

Wel gaan ze nu een ding creëren dat als de buurman streamt en jij zelf het lineair kanaal bekijkt dat de 1 eerder is als de ander.(net als bij voetbal wedstrijden dat je het gejuich van de buurman hoort)
Hoe ze dit in goede banen gaan leiden en gelijk willen gaan houden waren ze nog niet over uit en moet viaplay nog aan ondervinden.

De oude CEO Roger Lodewick die is laatst per direct gestopt omdat hij niet instaat was om naar Nederland te verhuizen en het vliegen tussen Amsterdam en Zwitserland niet ideaal vond.
jeanj @GorgeousMetal17 februari 2025 16:30
Ziggo heeft F1 opgegeven, Rob en Robert zijn beide wat anders gaan doen

Nee ff serieus, het zal wel komen, ze zullen een overeenkomst moeten sluiten en ze onderhandelen er vast over. En er moet even een plekje gemaakt worden, voor 2 zenders.... Maar voor nu exclusief.... (je weet het, wat viaplay belooft of zegt, komen ze op terug, en daar komen ze op terug en daar ....)

[Reactie gewijzigd door jeanj op 17 februari 2025 16:57]

Dark Angel 58 @GorgeousMetal17 februari 2025 16:40
Mijn theorie is dat Ziggo Viaplay heeft geboycot... omdat Viaplay niet uit Nederland wilde vertrekken :')

Ze hadden allang uit Nederland moeten vertrekken, omdat het voor ze goedkoper is en dat de schulden en verlies niet verder toenemen... maar als Viaplay zo dom wilt spelen, ga gerust je gang maar, maar moet je ons niet aankijken als je nog verder in de problemen komt...

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 17 februari 2025 16:45]

Ché Mig @GorgeousMetal17 februari 2025 15:07
Nergens? ViaPlay naait mensen nu overal en op alle platforms :+
GameNympho @Ché Mig17 februari 2025 17:02
Mee eens, nu omdat HUN gaan samenwerken, "moeten" de abbonee`s voor de kosten opdraaien?
mapa2011 @GorgeousMetal17 februari 2025 15:09
Ik pak een streampje om live F1 te kijken via Sky UK. (gratis)

Wat maakt het uit dat het exclusief voor Odido en Delta-klanten is, mocht je gebruik willen maken van het aanbod kan je wellicht overstappen en netjes 16,99 aftikken voor het aanbod of via de VIAPlay app kijken.

[Reactie gewijzigd door mapa2011 op 17 februari 2025 15:19]

The-Source @mapa201118 februari 2025 07:41
Vervang gratis door illegaal en dan klopt het beter ;)

Ben zelf nog de gelukkig met F1 TV pro jaarabonnement a 95 euro. Andere sporten van viaplee interesseren mij totaal niet.
roeldie @GorgeousMetal17 februari 2025 15:41
er staan aanhalingstekens dus kpn ziggo ect komt vast ook nog wel

Ook deze nieuwe zender is (voorlopig) exclusief beschikbaar voor klanten van Odido en DELTA.

Bron
Soppyscroll @roeldie17 februari 2025 18:45
Dan ben ik nog wel benieuwd, als het + ook bij ziggo/kpn komt Wordt wat op Viaplay tv ook uitgezonden op viaplay tv+? Want ja als ik later op de dag kijk zou ik ook wel bijv van Rob Kamphuis
lelytown @GorgeousMetal17 februari 2025 22:20
Loopt Ziggo weer achter....als ik hun was snel onderhandelen als je nog klanten wil houden.
El Psycho 17 februari 2025 15:28
Ik snap echt nog steeds niets dat ze bij Viaplay niet gewoon wat meer keus bieden. Vraag gewoon 5 euro per maand voor een basisabo zonder sport. En biedt dan opties van 5 euro per maand voor F1, darts & voetbal. Wil je alles kom je op 20 euro per maand (zoals nu geloof ik), wil je alleen F1 zit je op een tientje per maand en dat zou vrij schappelijk zijn.

Er zijn gewoon niet zoveel mensen die alles van F1, voetbal & darts willen zien, en voor die mensen is 20 euro per maand te duur. En het viaplay aanbod zonder sport is bijna niets waard, dus als je dat mensen voor 5 euro per maan door de hals douwt is het al erg zat. Daar hoef je ze niet nog 2 sporten waar ze (mogelijk) niet in geïnteresseerd zijn voor door de hals te duwen.
bonus @El Psycho17 februari 2025 15:32
Mag ik gewoon alleen F1 hebben, al die andere dingen wil ik zeker niet. Gewoon een sport kanaal met mijn sport die ik wil. De rest mogen ze echt houden !
lenwar
@bonus17 februari 2025 15:48
Tja. Daar is natuurlijk veel minder mee binnen te halen. Dan gaan mensen ineens veel selectiever te werk met wat ze wel en niet willen afnemen. Het is een beetje hoe auto's verkocht worden. Alles wordt in 'combinatiepakketten'/'edities' gestopt.

Wil je climate control ipv een normale airco. Dan moet je er per se ook metalen stripjes en extra interieurledjes bij nemen.
Wil je adaptieve cruise control, dan moet je er stoelverwarming bij nemen.
(enzovoorts)
zonglew00 @bonus17 februari 2025 19:11
Skysport.... Niet zo moeilijk, betere commentaar en pre en post race
HollowGamer
@zonglew0018 februari 2025 07:55
Ze zijn ook totaal niet biased. /s
Krommetenen @HollowGamer18 februari 2025 08:26
En dan nog beter commentaar op Sky.

Maar goed we zijn 2 jaar verder. Is Viaplay verbeterd (F1)?
MikeVanD @bonus17 februari 2025 22:18
- was al geplaatst

[Reactie gewijzigd door MikeVanD op 17 februari 2025 22:20]

LoSBoL @El Psycho17 februari 2025 18:35
Er is geen ruimte voor keuze, er moet geld in die bodemloze put en dat kan alleen maar uit de zakken van die consument komen. ViaPlay is een parasiet en het wordt hoog tijd dat de boel verkocht wordt, schandelijk bedrijf.
To_Tall @LoSBoL18 februari 2025 07:14
Dat gaat uiteindelijk ook wel gebeuren. Ze proberen nu geld via tv-aanbieders nog binnen te harken. Daar zal de provider ook voor moeten betalen.

Zijn vaak contracten van enkele jaren. Die een stroompje geld aan viaplay.
Als kpn odido ziggo enz zien dat er naar het kanaal niet gekeken wordt. Gaat het kanaal uiteindelijk weer op zwart. Wordt het kanaal populair dan blijft het kanaal beschikbaar. Een enkel f1 uitzending die wel mensen trekt. Gaat daarbij echt niet helpen. Als 90% van de tijd geen gebruik wordt gemaakt van het kanaal.
Niema @El Psycho17 februari 2025 19:16
Als je alleen F1 wil is er al f1tv. Via play wil gewoon iedereen maximale prijs laten betalen. Niet alsof ze nu zoveel geld besparen als je alleen F1 kijkt. De kosten voor de licenties blijven voor hen hetzelfde

[Reactie gewijzigd door Niema op 17 februari 2025 19:18]

SterkeYerke 17 februari 2025 15:11
Viaplay had van mij wel een stuk duidelijker mogen zijn in de lijn die ze aanhouden met een lineaire zender. Het eerste jaar hadden ze die gewoon (Viaplay Xtra) bij Ziggo en KPN, maar die zender zou na 2022 verdwijnen. Daarom heb ik het abonnement toen opgezegd. Vervolgens bleek die zender in 2023 nog steeds te bestaan, maar dat hebben ze nooit heel duidelijk van tevoren gecommuniceerd.

Afgelopen jaar zonden ze geen races uit op een lineaire zender, maar nu ineens weer wel, mits je bij Odido of Delta zit :?.

Nu hebben Odido en Delta in mijn gebied niks te bieden, maar ik zou best wat over hebben voor een lineaire zender die F1 uitzendt. Veel fijner dan die ellendige streaming-apps die bij mij nooit écht lekker werken (gebrekkige support, spoilers in de app, haperingen, soms slecht beeld…)
kaas-schaaf @SterkeYerke17 februari 2025 15:27
Veel fijner dan die ellendige streaming-apps die bij mij nooit écht lekker werken
Het heeft viaplay twee jaar gekost om de 4gb limit bug uit de website stream te halen dus verwacht geen wonderen van hen. Ze waren vergeten de binnengehaalde streamingdata te verwijderen dus je tab liep tegen het limiet aan van of de sandbox (chromium varianten) of systeem (firefox) bij langdurige streams.
Vyo @kaas-schaaf17 februari 2025 16:38
Het heeft viaplay twee jaar gekost om de 4gb limit bug uit de website stream te halen
Dat klinkt verdacht veel als een 32 bit bottleneck :Y)
kaas-schaaf @Vyo18 februari 2025 09:48
Ik snap waar het vandaan komt maar niet echt, dan zou zelfs minder zijn dan exact 4GB want het is onverstandig om bij remappig meer dan 2GB te gebruiken. Op een 32bit systeem kan je ook geen 4GB aanspreken, max meestal rond de 3.4-3.6GB door reserveringen in de geheugenblokken voor hardware. Het hangt nogal van je OS af hoeveel het werkelijk is.

Het betreft hier een limiet van de browsers om te voorkomen dat tab's (welke allemaal in hun eigen sandbox draaien) al het geheugen opvreten door slechte code kuch kuch. De implementatie hiervan is anders op verschillende browsers. Voor Chromium derivaten is deze 1GB voor 32bit en 4GB voor 64-bit machines maar ik weet niet of dit ondertussen aangepast is. Voor firefox is dit iets genuanceerder omdat het van het vrije systeemgeheugen afhangt en van welke exacte versie je gebruikt. Ik heb het daar niet kunnen reproduceren omdat ik te veel geheugen had :Y)
HollowGamer
@kaas-schaaf18 februari 2025 07:56
Dit klinkt meer als een library bug, ze waren vergeten hun packages te upgraden?
kaas-schaaf @HollowGamer18 februari 2025 09:53
Grote kans inderdaad, je kon vrij makkelijk zien dat zodra je de stream starte er een constante increase in allocation size zat. Blijkbaar heeft niemand ooit getest met een stream van ~3.5 uur want dat was wat je nodig had met de belabberde bitrates van ViaPlay. Ik kwam er achter omdat ik een F1 testdag livestream had aanstaan als achtergrondlawaai. Overigens kan dit wel verklaren waarom mensen met 4GB geheugen (en die zijn er nog met oude laptops, zeker enkele jaren geleden) vaak crashes hadden.

Ik heb niet uitgezocht exact waar het zat maar dat moet extreem simpel zijn geweest met een memory trace of equivalent. Enkel een bug gemeld, wat overigens complexer was dan het uitzoeken van de bug aangezien ze officieel geen meldpunt hebben ... (Volgens mij nog steeds niet maar ik heb het niet recent gecontroleerd).

Er is overigens nooit aan mij teruggekoppeld wat er mee gebeurt is, maar na ongeveer twee jaar was het weg. Kan iets minder zijn geweest maar in het jaar dat ik Viaplay had is het niet gefixed en heb het later via een andere account nog eens gecontroleerd..

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 18 februari 2025 09:54]

GameNympho @SterkeYerke17 februari 2025 17:00
Uitmelk theoriën
Johnny D @GameNympho17 februari 2025 18:01
dat denk ik ook , zoveel mogelijk jaar abbo's binnen slepen en de stekker er uit (is al vele malen voor gedaan )
Vallinny-19 17 februari 2025 15:23
Hier ook al opgezegd. Hopelijk valt het doek voor viaplay dan ook met hun achterlijke prijzen.
Memori @Vallinny-1917 februari 2025 16:06
Met de huidige CEO zal dat niet zo heel lang meer duren. Het is namelijk een zinkend schip en de CEO gooit het over de verkeerde boeg.
HollowGamer
@Memori18 februari 2025 07:57
De CEO doet juist wat van hem wordt verwacht: klaarmaken voor een overname.

We hebben dit vaker gezien, zorgen dat het nog 'gezond' is, en daarna hopen wie toehapt.
CamelKnight 17 februari 2025 15:56
Ik mag aannemen dat men degelijk onderzoek heeft gedaan naar de levensvatbaarheid van nieuwe zenders, maar persoonlijk sta ik er van te kijken dat er in Nederland een markt is voor nóg meer lineaire televisiezenders. Ik kijk al jaren geen lineaire tv meer, dus wellicht ben ik er volledig uit, maar ik had het idee dat die markt al overspoeld was met (slechte) zenders.
metalmania_666 @CamelKnight17 februari 2025 16:30
Ik ben juist weer teruggekeerd naar lieaire tv.
Als alles op 1 of max 2 streamingdiensten te bekijken was, was ik misschien wel overgestapt
Kijk voornamelijk naar BBC First, NPO 1,2,3, Discovery, VRT en Canvas
CamelKnight @metalmania_66617 februari 2025 16:33
Ik ben er vanaf gestapt door al die reclames en dat is er niet bepaald beter op geworden. Ik betaal liever voor m'n content dan dat ik continu reclames moet bekijken. Als ik een film wil kijken dan wil ik dat zonder onderbrekingen doen. Plaspauzes las ik zelf wel in met m'n pauze knop.
Marrtijn @CamelKnight17 februari 2025 18:12
Ik betaal liever voor m'n content dan dat ik continu reclames moet bekijken
Dat weten die streambedrijven ook, daarom dat ze de prijs verhogen onder het mom van de introductie van "reclame-abonnementen".
GameNympho @CamelKnight17 februari 2025 17:03
Hier nog een ;)
SirMemeAlot @CamelKnight17 februari 2025 17:27
Dan neem je de film op en start je 30 min later of een week later. Anyway het hangt van het doel af, voor films en series is streaming echt top, en voor sport vind ik linear beter. Combinatie van beide is best of both worlds.
CamelKnight @SirMemeAlot17 februari 2025 21:00
Het enige wat ik aan sport bekijk is F1 en ook daar heb ik een abo voor 😊.
Krommetenen @CamelKnight18 februari 2025 08:30
Hoezo? Die komen en gaan jarenlang en het is niet bepaald van levensbelang voor de maatschappij.
bjorn_cm 17 februari 2025 15:52
Hopelijk komen deze nieuwe zenders uiteindelijk ook in het aanbod van NLZiet, net zoals het huidige ViaplayTV.
rko4u @bjorn_cm17 februari 2025 17:53
Reken er niet teveel op. Viaplay tv was immers gewoon een omgedoopte sbs9. Dit zijn nieuwe kanalen, waarvoor je provider moet betalen. En een betaalde zender gaat NLZiet al helemaal nooit doorgeven natuurlijk. Dan moeten ze weer een extra abbo mogelijkheid maken.
Johnny D @bjorn_cm17 februari 2025 17:59
Ja die mensen betalen er €17 voor en dan kun je dat voor minder bij NLziet zien :+ :)
audb 18 februari 2025 08:43
We zitten nog steeds in Februari en nu al een 1 April grap?

Uit de aankondiging blijkt overigens dat Talpa Network SBS9 terugbrengt en de programmering van SBS9 weer zal laten bestaan uit films, herhalingen van Nederlandse programma’s van SBS en series.
Of ze niet dagelijks alles herhalen.
computerjunky 17 februari 2025 15:07
Noone cares, mensen hebben geen interesse om de helft van de sport die ze leuk vinden te kijken en ze willen je al helemaal geen geld betalen nadat je hun favoriete sport van de buis gehaald hebt.

Ik zal nooit en te nimmer een cent aan viaplay betalen.
We wachten gewoon rustog tot je failliet gaat door je eigen hebzucht. Kwestie van tijd voordat sporten niet meer van viaplay zijn.
youridv1 @computerjunky17 februari 2025 15:11
https://www.gpblog.com/nl...viaplay-in-nederland.html

1 op de 8 nederlandse huishoudens heeft viaplay. Het is de 5e grootste streamingdienst in nederland na netflix, videoland, disney en prime

Je moet toch wel een stevige gekleurde bril op zetten om te denken dat dit niemand boeit

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 17 februari 2025 15:14]

Heroic_Nonsense @youridv117 februari 2025 15:25
1 op de 8 Nederlandse huishoudens is koud 1 miljoen abonnees (bron).

Net iets meer dan 25% van wat Ziggo Sport haalde toen het nog F1-rechten had.
kaas-schaaf @Heroic_Nonsense17 februari 2025 15:36
Puur anekdotisch: De meeste mensen die ik ken hebben F1TV voor de helft van het jaar. Begin en eind worden meestal in de kroeg gekeken. Scheelt een bak geld dat dan aan bier besteed kan worden.
Martinspire @kaas-schaaf17 februari 2025 17:55
Zo goedkoop is bier in de kroeg ook niet meer. Ik twijfel of je voor die prijs nog wel een biertje kunt halen voor elke race in die maand...
kaas-schaaf @Martinspire18 februari 2025 09:57
Als je niet in Amsterdam woont is een biertje geen 11.60, dus minimaal 1 :) . Maar ik snap je punt wel, zeker met de vele races tegenwoordig.
Annihilism @Heroic_Nonsense17 februari 2025 15:50
Het artikel wat jij linkt is van 5 Juni 2024. Toen kostte Viaplay nog een stuk minder. Ik ben benieuwd wat ze dit jaar aan abonnees hebben met de behoorlijke prijsverhoging die ze hebben doorgevoerd.

Edit: reactie was bedoeld voor @youridv1

[Reactie gewijzigd door Annihilism op 17 februari 2025 15:50]

youridv1 @Heroic_Nonsense17 februari 2025 16:25
Dat staat erbij in de link die ik deelde ja.
Heroic_Nonsense @youridv117 februari 2025 17:14
Nee- daar wordt niet over Ziggo gesproken.
youridv1 @Heroic_Nonsense18 februari 2025 09:10
1 op de 8 Nederlandse huishoudens is koud 1 miljoen abonnees (bron).
Ik bedoelde dat die 1 miljoen genoemd werd
Mars Warrior @youridv117 februari 2025 15:24
Als je bepaalde sporten wilt zien, dan zul je wel ViaPlay moeten nemen.

Maar ze lijden nog steeds enorme verliezen, en moeten daarom de abbo's flink in prijs verhogen. Daarbij worden ze ook nog eens door F1 TV Pro geholpen door daar de prijzen flink te verhogen, anders zou geen enkele F1 Fan ook maar overwegen om ViaPlay te nemen.

De vraag is nu - na weer een flink verlies van abbo's - hoever ViaPlay de prijs nog kan verhogen voordat meer mensen afhaken en een alternatief gaan zoeken, waarop ViaPlay of omvalt of wederom de prijzen zal moeten verhogen (rinse & repeat)...
GameNympho @Mars Warrior17 februari 2025 17:06
F1 TV klaagt niet, die hebben er sinds verleden jaar, €30 p/p erbij met nieuwe abbo`s ;) en nu nog zelfs meer. Abbo is van €65 naar €95 verhoogt en nu al €11,90 p/maand.
https://www.formula1.com/nl-nl/subscribe-to-f1-tv
rko4u @GameNympho17 februari 2025 17:55
En dat zijn de prijzen van vorig jaar, de prijsverhoging van dit jaar gaat nog komen.
330dM @youridv117 februari 2025 16:12
Nieuws van Juni vorig jaar. Ik denk dat het inmiddels 1 op de 25 is.
RobertMe
@computerjunky17 februari 2025 15:13
Ik denk ook niet dat vooraf iemand gedacht had dat ViaPlay het zo lang vol zou houden (/niet na de slechte introductie en vervolgens het opheffen van de activiteiten in meerdere landen). Maar blijkbaar zijn er toch nog partijen die er geld in zien. Volgens mij is er in ViaPlay in het algemeen redelijk wat geld gestoken door Canal+. En ViaPlay NL heeft nu dan een flinke samenwerking met Talpa. Na die eerdere, compleet mislukte, sportzender (ergens in 200x) ziet John de Mol blijkbaar dus toch nog steeds geld in een sportzender.
toolkist @computerjunky17 februari 2025 15:11
Jij niet, genoeg anderen wel.
sleijpie @computerjunky17 februari 2025 16:23
Helemaal mee eens.. als je gratis sport van de tv haalt en mij een capitaal wilt laten uitgeven voor sport dan heb je aan mij de verkeerde uitgekozen...
Ik vind wel een manier om F1 te kijken...
Vroeger was f1 sowiezo veel leuker... en gratis..... en voetbal heeft me nooit geboeid.
Amaze86 17 februari 2025 15:51
Via plee is ook niks meer, gewoon F1TV en je bent af van het gezeik.
MrMonkE 17 februari 2025 16:24
Lineaire programmering?
Is de volgende stap dat ze alleen nog zwart-wit beelden uitzenden of slaan ze dat over en gaan ze direct terug naar radio?
xFeverr @MrMonkE17 februari 2025 22:14
Live sport is toch gewoon juist geschikt voor lineaire TV? Het is ook bergen stabieler dan al die losse streams. De kwaliteit blijft constant. Iedereen ‘maakt hetzelfde mee’ op hetzelfde moment.

Vind het juist gek om live evenementen via streaming-apps te doen. Dat kan alleen maar gezeur opleveren.

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