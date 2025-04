Viaplay verliest opnieuw abonnees en ziet omzet dalen

Viaplay zag het aantal abonnees en zijn omzet in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw dalen. Dat gebeurde terwijl de prijs van het maandabonnement in mei met twee euro per maand omhoog ging. Topman Jørgen Madsen Lindemann verwacht dat de resultaten later dit jaar verbeteren.

De omzet van Viaplay kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op net geen 4,49 miljard Zweedse kronen, omgerekend zo'n 389 miljoen euro. Dat is een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de omzet op ruim 4,59 miljard Zweedse kronen uitkwam. Onder de streep draaide het bedrijf een verlies van 72 miljoen Zweedse kronen (6,24 miljoen euro), terwijl een jaar eerder nog een winst van 82 miljoen kronen werd behaald.

Het bedrijf heeft al enige tijd te maken met een afnemend aantal abonnees. Ook in het tweede kwartaal daalde het aantal abonnees in vergelijking met dezelfde periode in 2023, namelijk met een procent. Dat is wel een minder sterke daling dan in de eerste drie maanden van 2024, toen het aantal abonnementen met bijna een vijfde afnam ten opzichte van een jaar eerder.

Ceo Jørgen Madsen Lindemann benadrukt dat het bedrijf ondertussen niet alleen werkt aan kwantiteit, maar vooral ook aan waarde. "Dat is waarom we onze prijzen in bijna alle markten verhoogd hebben, gezien de grote prijs-kwaliteitverhouding die onze producten bieden", zegt de topman. In Nederland gingen de prijzen in mei omhoog, wat ervoor zorgde dat de omzetdaling beperkt bleef, aldus het bedrijf.

De topman denkt dat de resultaten later dit jaar gaan verbeteren. Hij verwacht dat Viaplay kan profiteren van de Premier League die deze zomer van start gaat en van de Formule 1 in Zandvoort in augustus. Ook werkt het bedrijf aan manieren om meer abonnees binnen te krijgen, bijvoorbeeld door maatregelen tegen het delen van accounts te nemen. De hoop is dat de mensen die nu een account delen, dan zelf een account gaan aanmaken. In Zweden is bovendien een campagne tegen piraterij in gang gezet, die later in andere landen wordt uitgebracht.