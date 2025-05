Viaplay had in 2024 minder abonnees maar maakte wel winst

Viaplay maakte in 2024 een winst van omgerekend 9,6 miljoen euro. In 2023 meldde het bedrijf nog een verlies van 875 miljoen euro. De winst komt ondanks een gedaalde omzet en gedaalde abonneecijfers.

De omzet kwam uit op 18,49 miljard Zweedse kronen, omgerekend zo'n 1,7 miljard euro. Dit is iets minder dan de omzet van 18,57 miljard Zweedse kronen die Viaplay in 2023 had. Het aantal Viaplay-abonnees daalde ook, van 4,84 miljoen in 2023 naar 4,76 miljoen in 2024. Desondanks meldt het bedrijf een nettowinst.

Viaplay zegt dat de omzet ondanks het dalende aantal abonnees onder meer kwam door de prijsverhogingen. Het bedrijf zegt daarnaast de prijzen van andere producten te hebben verhoogd, zoals de tarieven voor lineaire tv. Viaplay zegt ook minder uit te geven aan niet-sportgerelateerde content, wat de winst verklaart.

Ceo en president Jørgen Madsen Lindemann zegt dat het bedrijf blijft focussen op het beperken van 'waardelekkage' en het beperken van de kosten. "We hebben in 2024 vooruitgang geboekt en er moet nog veel gedaan worden terwijl we Viaplay veranderen in een sterk en duurzaam bedrijf." Lindemann verwacht dat de omzet in 2025 met enkele procenten zal stijgen, zoals het bedrijf eerder heeft aangegeven voor dit jaar.