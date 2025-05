Viaplay verhoogt prijs met 4 euro per maand en introduceert advertentieabo

Viaplay past per 3 februari de abonnementsvormen aan. Naast het huidige maandabonnement komt er een jaarabonnement en het maandabonnement wordt 4 euro per maand duurder. Verder komt er een abonnement met reclame.

Het Standaard-maandabonnement zonder advertenties wordt straks 21,99 euro per maand, 4 euro per maand meer dan de prijs die sinds vorig jaar mei geldt. Daarnaast keert het jaarabonnement terug, dat straks 19,99 euro per maand kost.

Naast de Standaard-abonnementen komen er ook Basis-abonnementen met reclame. Live sportwedstrijden worden hierbij niet onderbroken door de advertenties 'en alle sportactie zal te zien zijn op je scherm'. Viaplay zegt dat de hoeveelheid reclame zal 'variëren', maar dat deze 'aanzienlijk minder zal zijn dan op traditionele tv'. Dit abonnement kost 19,99 euro per maand voor een maandelijks opzegbaar abonnement of 16,99 euro per maand voor een jaarlijks abonnement. Viaplay zei vorig jaar al te werken aan een advertentieabonnement.

De advertenties kunnen voor of na sportwedstrijden getoond worden, tijdens de rust van voetbalwedstrijden of in time-outs van dartwedstrijden en zijn beeldvullend. Bij Formule 1-races gaat Viaplay splitscreenadvertenties tonen 'op zorgvuldig geselecteerde momenten', zoals bij de inzet van safetycars. De race blijft dus zichtbaar. Advertenties bij films en series zijn beeldvullend en kunnen voor of tijdens de video worden afgespeeld.

Viaplay meldt dat huidige abonnees pas vanaf 3 maart met de nieuwe abonnementsvormen te maken krijgen. Huidige abonnees worden omgezet naar het maandelijks opzegbare Basis-abonnement en kunnen upgraden naar een jaarabonnement of het Standaard-abonnement. Klanten met een abonnement via een provider zoals Ziggo of KPN worden door die derde partij geïnformeerd over het abonnement.

De streamingdienst zegt dat de prijsverhogingen nodig zijn vanwege 'stijgende operationele kosten en hogere licentiekosten voor uitzendrechten van topsport'. Het bedrijf spreekt over 'realistische prijzen'. F1 TV Pro blijft deel uitmaken van alle abonnementen, dus ook het Basis-abonnement. Viaplay zegt dat het jaarabonnement in tegenstelling tot vorig jaar geen tijdelijke aanbieding is.

Maandabonnement

Zonder advertenties Jaarabonnement

Zonder advertenties Maandabonnement

Met advertenties Jaarabonnement

Met advertenties Prijs vanaf 3 februari 21,99 euro 19,99 euro 19,99 euro 16,99 euro Huidige prijs 17,99 euro 12,79 euro N.v.t. N.v.t.

Prijzen zijn per maand. De huidige prijs van het jaarabonnement is berekend op basis van een tijdelijke aanbieding die vorig jaar gold.