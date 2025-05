Viaplay werkt aan goedkoper abonnement met reclame

Streamingdienst Viaplay werkt aan een goedkoper abonnement met advertenties. Dat bevestigt het bedrijf bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het abonnement moet deze zomer in de eerste landen verschijnen, maar er zijn verder nog weinig details bekend.

Viaplay bevestigt de komst van het abonnement in zijn kwartaalrapport. Het bedrijf zegt niet hoeveel dat zal kosten en op welke datum het precies beschikbaar komt. Het abonnement met advertenties komt eerst in de Scandinavische landen beschikbaar, vertelt ceo Jørgen Madsen Lindemann in een teleconferentie met aandeelhouders. Het bedrijf ziet echter 'geen reden' om dat abonnement niet uit te breiden naar andere landen, zo vertelt de topman na een vraag of het abonnement met reclame ook naar Nederland komt.

Viaplay had in de eerste drie maanden van dit jaar 4,85 miljoen abonnees, zo blijkt verder uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het aantal abonnees is daarmee met 20 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode in 2023. De streamingdienst is in de tussentijd wel teruggetrokken uit verschillende markten, wat die abonneedaling in ieder geval deels kan verklaren.

De Zweedse streamingdienst brengt daarnaast tijdelijk zijn goedkopere jaarabonnement terug. Gebruikers kunnen van 30 april tot en met 21 mei een jaarabonnement afsluiten voor 13,79 euro per maand. Het jaarabonnement was vorig jaar geschrapt. Enkel het duurdere maandabonnement bleef toen over.

Binnenkort wordt een abonnement op Viaplay duurder, zo maakte de streamingdienst eerder dit jaar al bekend. Vanaf 22 mei stijgt de prijs voor een maandabonnement in Nederland van 16 naar 18 euro per maand. Vanaf de zomer is het bovendien niet meer mogelijk om een account te delen met andere huishoudens.

Viaplay kampt al langer met financiële problemen. Het bedrijf heeft zich teruggetrokken uit meerdere markten en stond zelfs op de rand van een faillissement. Nadat het een financieel herstructureringsplan uitvoerde, besloot het zich te focussen op zijn 'kernactiviteiten' in Scandinavië en Nederland. In Nederland staat het bedrijf vooral bekend omdat het de rechten voor F1-wedstrijden heeft. Eerder deze maand kwamen er geruchten naar buiten dat Viaplay die rechten in Nederland behoudt tot 2029, maar dat heeft Viaplay nog niet zelf bevestigd.