NOS, Telegraaf: Viaplay blijft uitzendrechten voor Formule 1 behouden

Formule 1-wedstrijden blijven nog zeker enkele jaren bij Viaplay te zien. De streamingdienst behoudt het contract voor racewedstrijden, hoewel Ziggo meer geld zou hebben geboden voor de rechten.

Dat melden onder andere de NOS en de Telegraaf op basis van bronnen. Viaplay zou de rechten voor F1-wedstrijden hebben bemachtigd tot aan 2029, schrijft de Telegraaf. Beide media schrijven dat Viaplay daarvoor veel geld neerlegt: 45 miljoen per jaar, een flinke stijging ten opzichte van de dertig miljoen per jaar die Viaplay tussen 2022 en 2024 betaalde.

Dat bod zou niet het hoogste zijn, zegt de NOS. Ziggo, dat jarenlang de uitzendrechten bezat, zou meer hebben geboden om wedstrijden weer uit te zenden met presentatoren als Olav Mol. De Formule 1 zou echter hebben gekozen voor behoud van het contract met Viaplay.

Er is sinds de verplaatsing naar Viaplay veel te doen om de streamingdienst. Die verhoogde abonnementsprijzen al en stopte al met een goedkoper jaarabonnement. Toen Viaplay de uitzendrechten in handen kreeg, kwamen er veel klachten over de kwaliteit van streams. Inmiddels blijkt ook dat het financieel slecht gaat met Viaplay.