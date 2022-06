Viaplay wil 'klanten die daar recht op hebben' compenseren voor slechte streams

Viaplay, de streamingdienst die in Nederland onder andere Formule 1 uitzendt, gaat 'klanten die daar recht op hebben' compenseren. De dienst zegt dat toe aan de Consumentenbond, waar veel klachten binnenkomen over de kwaliteit en prestaties van de dienst.

Hoe de compensatie er precies uit gaat zien, is niet duidelijk. De Consumentenbond schrijft dat Viaplay heeft toegezegd dat er compensatie komt als klanten kunnen aantonen dat zij problemen ervaren met de streamingdienst en dat die niet komen door problemen of beperkingen in het thuisnetwerk. Volgens Viaplay zijn er in de eigen infrastructuur geen oorzaken gevonden voor de klachten van consumenten.

De Consumentenbond merkt op dat klanten recht hebben op compensatie in de vorm van bijvoorbeeld een prijsverlaging voor de periode dat de dienst haperde of het beëindigen van het abonnement. Klanten zouden dan geld terug moeten krijgen. Het is nog niet duidelijk welke compensatie Viaplay wil aanbieden.

Klanten van Viaplay klagen onder andere over lage beeldkwaliteit, haperingen en streams die uitvallen. De klachten gaan vooral over problemen met de streams van Formule 1-uitzendingen en de slechte bereikbaarheid van de klantenservice. Tv-programma Kassa besteedde daar eind mei aandacht aan. De Autoriteit Consument en Markt liet destijds weten bij de Zweedse markttoezichthouder aan te dringen op een 'oplossing voor Nederlandse klanten'. Viaplay is een Zweeds bedrijf.

Inmiddels reageert Viaplay op berichten op de Klachtenkompas-pagina, meldt de Consumentenbond. De streamingdienst is daarmee begonnen op aandringen van de consumentenorganisatie. Ook is er een speciaal telefoonnummer opengesteld voor mensen die problemen ervaren. De Consumentenbond is 'gematigd positief' over de acties van Viaplay. "Het is goed om te zien dat het bedrijf in beweging komt. Dat is hoognodig, want ook afgelopen raceweekend kwamen er weer veel klachten binnen", zegt directeur Sandra Molenaar. De directeur benadrukt dat Viaplay niet onder de klachten uit kan komen door te stellen dat de oorzaak van de problemen niet bij het bedrijf zelf liggen.