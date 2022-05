Consumentenbond: Viaplay moet klanten compenseren voor beeldkwaliteit F1-streams

De Consumentenbond wil dat Viaplay zijn klanten compenseert voor de haperende streams en 'slechte beeldkwaliteit' tijdens Formule 1-streams. Dat vertelt de vereniging in het tv-programma Kassa. De ACM dringt de Zweedse toezichthouder aan om actie te ondernemen.

De Consumentenbond claimt in een aflevering van Kassa dat de streamingdienst onder het Europees recht verplicht is om klanten te compenseren wegens de 'slechte beeldkwaliteit' van de Formule 1-streams. De vereniging geeft Viaplay een week de tijd om met een voorstel te komen. De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt laat weten dat het bij de Zweede markttoezichthouder 'aandringt op een oplossing voor Nederlandse klanten'.

Klanten klagen volgens Kassa onder meer over lage beeldkwaliteit, beeldhaperingen of streams die uitvallen. In de uitzending van het televisieprogramma zijn voorbeelden van klanten te zien waarbij de stream meermaals hapert tijdens een race. Volgens Kassa komen er ook klachten binnen bij de Consumentenbond en ACM over de bereikbaarheid van de klantenservice. De streamingdienst heeft de Consumentenbond inmiddels al wel beloofd om te reageren op alle klachten op de website Klachtenkompas.

Viaplay laat in een reactie aan Bnnvara weten de feedback van klanten 'serieus te nemen'. "Gezien het grote aantal klanten en de intense interesse in onze live sportevenementen in het bijzonder, zijn we positief over de prestaties van ons platform tot nu toe, en het aantal klachten is zowel binnen onze verwachte bandbreedte en in lijn met onze andere markten", schrijft het bedrijf. Viaplay zegt daarbij dat de dienst nog kan verbeteren en roept gebruikers die problemen ondervinden op om direct contact op te nemen met de dienst.

Viaplay bezit sinds dit jaar de uitzendrechten voor de Formule 1. De streamingdienst zendt deze motorsport dit seizoen voor het eerst uit. De streamingdienst is onderdeel van het Zweedse media- en entertainmentbedrijf Viaplay Group, dat voorheen bekendstond als NENT. De dienst richt zich onder meer op sport en zendt naast de Formule 1 bijvoorbeeld ook Bundesliga- en Premier League-voetbal uit.