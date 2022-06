Darts-uitzendingen gaan in Nederland exclusief naar Viaplay-streamingdienst

De Nordic Entertainment Group bevestigt ook de uitzendrechten voor dartswedstrijden te hebben gekocht. Livewedstrijden van de Professional Darts Corporation zullen vanaf 2022 alleen via de Viaplay-diensten te zien zijn.

De deal is vijf jaar geldig, zegt de NENT Groep. Onder meer de World Darts Championship, de Premier League Darts, World Cup of Darts, World Matchplay, World Grand Prix en World Series of Darts Finals verhuizen naar Viaplay. Eerder had RTL 7 de uitzendrechten op de dartswedstrijden. NENT en PDC gaan daarnaast een live dartsevenement opzetten 'met 's werelds beste spelers'.

NENT zegt verder een leider te willen worden op de Nederlandse streamingmarkt en daarvoor de 'meest relevante' lokale sportrechten op te kopen. Bepaalde snooker- en poolwedstrijden, het golftoernooi US Open en andere tafeltennis- bowling- en basketbalwedstrijden verhuizen eveneens naar de streamingdienst.

Eerder in mei maakte NENT bekend ook de Formule 1- en Bundesliga-rechten te hebben gekocht. De wedstrijden zullen op NENTs streamingdienst Viaplay verschijnen, die in het eerste kwartaal van 2022 op de Nederlandse markt moet komen. Prijzen heeft het bedrijf nog niet bekend gemaakt, het is daarnaast onduidelijk of er een of meerdere televisiezenders komen. Daar hintte het bedrijf eerder wel naar.

Naast sportwedstrijden, zullen er ook films en series op Viaplay te zien zijn. Het bedrijf maakt ook eigen producties in Scandinavië en wil dit in Nederland eveneens doen. Naast Nederland wil het bedrijf ook uitbreiden naar Polen, de Verenigde Staten en vier andere landen.