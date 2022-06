Viaplay komt op 1 maart naar Nederland voor 14 euro per maand

Streamingdienst Viaplay komt op 1 maart naar Nederland. De dienst gaat 14 euro per maand kosten. Viaplay komt beschikbaar via een samenwerking met VodafoneZiggo en KPN, en als losse streamingdienst. Viaplay gaat onder meer de Formule 1 uitzenden.

Het was al langer bekend dat de streamingdienst van Nordic Entertainment Group naar Nederland zou komen. De exacte datum, 1 maart, en de prijs, 14 euro per maand, zijn nu bekend geworden. Viaplay biedt een combinatie van films, series, eigen producties, kinderseries en livesport. Viaplay gaat onder meer de Formule 1 uitzenden en Bundesliga- en Premier League-voetbal, en komt met eigen Nederlandse producties.

Viaplay heeft een meerjarige samenwerking gesloten met KPN en VodafoneZiggo voor het uitzenden van de dienst. Klanten van KPN kunnen vanaf maart Viaplay toevoegen aan hun entertainmentbundel binnen tv-, internet- of mobiele pakketten, of als losse dienst. Ziggo-klanten kunnen Viapay toevoegen aan hun tv- en internetpakketten. Ook komt Viaplay beschikbaar als losse dienst.

Nordic Entertainment Group is van plan om te investeren in originele Nederlandse producties. Daarvoor heeft het een uitvoerend producer in de hand genomen: Kennard Bos. Bos is onder meer bekend als hoofdschrijver en uitvoerend producent van Goede Tijden, Slechte Tijden en als producer van de serie StartUp. Ook krijgt Viaplay in Nederland een eigen sportafdeling. Daarbij gaat voormalig NOS-presentator Amber Brantsen voor Viaplay de Formule 1 verslaan in de studio. Het commentaar wordt geleverd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.