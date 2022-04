Voormalig F1 Esports-deelnemer Cem Bolukbasi doet volgend jaar mee aan Formule 2

F1 Esports-deelnemer Cem Bolukbasi uit Turkije doet volgend jaar mee aan het 'echte' Formule 2-kampioenschap. Het is de eerste keer dat een esportscoureur de overstap maakt naar die serie. Bolukbasi reed al sinds 2019 in andere categorieën, waaronder GT4 en F3.

Het Formule 2-debuut van Bolukbasi wordt bekendgemaakt op de F2-website. De 23-jarige man rijdt volgend jaar voor Charouz. De coureur deed in 2017 en 2018 mee aan het F1 Esports-kampioenschap en won toen onder andere een race. In 2019 stapte Bolukbasi over naar 'echte' races, toen hij voor het eerst deelnam aan enkele races in de Europese GT4-klasse.

In 2020 en 2021 reed hij twee volledige seizoenen in datzelfde kampioenschap, en vorig jaar reed hij ook in 'single-seaters' in het Aziatische Formule 3-kampioenschap en later in EuroFormula Open met raceteam Van Amersfoort Racing uit Zeewolde. Datzelfde team liet Bolukbasi eind vorig jaar al een Formule 2-auto testen in Abu Dhabi.

Het is de eerste keer dat een voormalige F1 Esports-deelnemer terechtkomt in de Formule 2, hoewel het niet compleet ongehoord is dat 'simracers' uiteindelijk deelnemen aan 'IRL'-racekampioenschappen. Bolukbasi maakt begin maart zijn debuut in Bahrein, tijdens de wintertest die voorafgaat aan het F2-seizoen van 2022. Twee weken later volgt de eerste race in dat kampioenschap, eveneens in Bahrein.

Cem Bolukbasi reed vorig jaar al in het Aziatische Formule 3-kampioenschap