Ziggo voegt ESPN 1 volgende week gratis toe aan tv-abonnementen

Ziggo gaat vanaf 12 januari sportzender ESPN aanbieden voor alle tv-kijkers. Alleen het kabelpakket krijgt de betaalzender niet. Het gaat om het eerste kanaal van ESPN; voor de andere ESPN-kanalen moeten klanten een apart pakket nemen.

Ziggo schrijft dat de zender vanaf 12 januari gratis te zien is op kanaal 421. Klanten hoeven dat niet eerst te activeren, maar wel hebben ze minimaal een TV Start- of een TV-Standaard-abonnement nodig. Daar vallen dus ook TV Max en TV Giga onder, de combinatiepakketten met internet. Alleen klanten met een Kabel TV-pakket kunnen de zender niet ontvangen. ESPN vereist namelijk een decoder of een CI+-module. Klanten kunnen ESPN ook kijken via de Ziggo GO-app.

Het is alleen mogelijk ESPN 1 te bekijken. Klanten die ook ESPN 2, 3 of 4 willen zien moeten daarvoor het extra pakket ESPN Compleet kopen. Het blijft mogelijk een dagpas daarvoor te kopen om specifieke wedstrijden te zien. De prijzen van ESPN Compleet blijven hetzelfde, zegt het bedrijf.

De toevoeging van ESPN als gratis zender lag al in de lijn der verwachting. Ziggo verloor vorig jaar de uitzendrechten voor de Formule 1. Later dit jaar zijn de racewedstrijden alleen nog te zien via ViaPlay. Ziggo wil met de toevoeging van ESPN 1 klanten waarschijnlijk compenseren voor het verlies van de Formule 1-uitzendingen.