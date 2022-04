Analist: Apple-headset krijgt amoledpaneel met daarop twee micro-oledschermpjes

De nog onaangekondigde mixedrealityheadset van Apple krijgt drie weergavemodules, beweert een analist op schermgebied. Het apparaat zou komen met een amoledpaneel, met daarop twee micro-oledschermpjes.

Mogelijk wordt het amoledpaneel gebruikt voor foveated rendering, om zo te zorgen voor perifeer zicht met een lage resolutie, meldt Ross Young van analistenbureau DSCC. Dat zou zijn omdat amoledtechnologie door de lage pixeldichtheid meestal niet gebruikt wordt voor het 'directe' zicht bij VR-schermen, aldus de analist. Zo'n techniek is eerder al toegepast door Varjo, merkt Young op. Die fabrikant implementeerde bij diens headsets foveation door optisch micro-oledschermen van een hoge resolutie te combineren met miniled-lcdpanelen van een lagere resolutie.

Er zijn volgens Young al LiDAR-sensoren commercieel beschikbaar voor Apples apparaat en ontwikkelaars zouden al een software-api gekregen hebben voor de headset. De analist verwacht dat de micro-oledschermen geleverd zullen worden door Sony Semiconductor Solutions. Aangezien Sony recentelijk een 4k-display toonde voor gebruik met vr-headsets verwacht de analist dat deze gebruikt zal worden door Apples apparaat. Als dat het geval is, krijgt de headset een array van 4000x4000 pixels en meet de displaydiagonaal 1,4'', ongeveer 3,6cm. Wel zorgt dat waarschijnlijk voor een hoog prijskaartje; Young verwacht dat het apparaat 'duizenden dollars' gaat kosten en gericht is op professionals en ontwikkelaars.

Analist Ming-Chi Kuo heeft ook een nieuw onderzoeksrapport over Apples headset uitgebracht, dat is ingezien door MacRumors. Hij schrijft dat de headset twee 3P-pancake-lenzen krijgt met een gevouwen ontwerp. Daardoor zou licht heen en weer tussen de display en de lenzen gereflecteerd kunnen worden, wat de headset compacter en lichter moet maken. Hij verwacht dat de headset aan het eind van 2022 in relatief kleine oplage uitkomt, maar dat in 2023 de productie verder opgevoerd wordt.