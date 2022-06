Kuo: Apple kondigt headset voor VR en AR in januari 2023 aan

Apple presenteert zijn eerste VR-headset begin volgend jaar, claimt analist Ming-Chi Kuo. Het zou gaan om een bril met een prijskaartje van duizenden euro's, die voorzien is van veel camera's, zodat ook AR-weergave mogelijk is.

Vorig jaar verwachtte Kuo dat Apple de VR-bril dit jaar zou uitbrengen, maar bronnen van Bloomberg stelden begin dit jaar al dat de headset zou zijn uitgesteld, vanwege problemen met de ontwikkeling. Kuo stelt nu in een nieuw rapport dat Apple de bril in januari 2023 aankondigt. Dat is de meest precieze voorspelling tot nu toe. De analist staat bekend om zijn goede bronnen in de toeleveringsketen.

De headset van Apple zou bedoeld zijn voor AR-toepassingen en mixedrealityweergave, maar het is geen AR-bril met doorzichtige schermpjes. Het zou gaan om een VR-headset met een zeer hoge resolutie, met camera's aan de buitenkant die de omgeving vastleggen. Die wordt in de bril getoond en daar kan virtuele informatie aan toegevoegd worden. De bril zou met dit ontwerp ook als traditionele VR-headset gebruikt kunnen worden.

Volgens geruchten gaat het om een headset die zelfstandig werkt, met rekenkracht die vergelijkbaar is met Apples M1-soc. Begin dit jaar stelde Ross Young van analistenbureau DSCC dat de headset een amoledpaneel gebruikt met daarop twee micro-oledschermpjes. Apple zou daarmee foveated rendering kunnen toepassen, waarbij het oledscherm gebruikt wordt voor perifeer zicht met een relatief lage resolutie en de micro-oledschermpjes het gebied waar gebruikers op focussen zeer scherp weergeven.