Facebook teaset high-end Project Cambria-headset voor VR en AR

Facebook heeft tijdens zijn Connect-evenement Project Cambria getoond. Dat is een nieuwe VR- en AR-headset, die high-end features en ook een hoge prijs zal krijgen. Veel details zijn nog niet bekendgemaakt.

De headset die Facebook-ceo Mark Zuckerberg toonde tijdens het Connect-evenement, lijkt op het model dat eerder in animaties verscheen en waarnaar werd verwezen als de Oculus Quest Pro. Zo'n Pro-versie van de Quest is niet aangekondigd en Facebook geeft nu aan dat Project Cambria ook niet een headset is die een plek zal krijgen in de lijn van betaalbare Quest-brillen.

Project Cambria

Specificaties van Project Cambria heeft Facebook niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat de bril camera's krijgt die de omgeving vastleggen in kleur en dragers moeten zo als ze de bril op hebben de wereld om zich heen kunnen zien. Dat kan ook al met de Quest 2, maar dat is beperkt tot zwart-wit en een lage resolutie. Bij Project Cambria zou dat een meer realistisch en bruikbaar beeld moeten opleveren, zodat de headset ook gebruikt kan worden voor AR-weergave, waarbij digitale objecten in de echte wereld worden geplaatst.

De headset krijgt ook camera's om de oogbewegingen en gezichtsexpressie van gebruikers te volgen. Ook kunnen lichaamsbewegingen van de gebruiker overtuigend worden weergeven in virtuele omgevingen, claimt Facebook. Zuckerberg stelt dat dergelijke hardware nodig is voor het mogelijk maken van de 'metaverse', een virtuele wereld waarin mensen samenkomen en interactie hebben op allerlei manieren. Volgend jaar gaat het bedrijf meer laten zien van Project Cambria. Vooralsnog is niet bekend wat de specificaties van de bril zijn en wat die gaat kosten.

Zuckerberg zegt dat zijn bedrijf ook hard werkt aan AR-brillen, maar hij zegt ook dat het nog jaren duurt voordat die beschikbaar zullen zijn, omdat het lastig is om krachtige hardware in een normale bril te plaatsen. Hij verwijst ook naar de slimme camerabril die Facebook onlangs samen met Ray-Ban uitbracht en noemt dat een eerste stapje.

Hoewel Facebook nauwelijks concrete details gaf over komende hardware, toonde het bedrijf wel demo's van realistische avatars, die er levensecht uitzien. Ook sprak Zuckerberg over het gebruik van neurale input om virtuele omgevingen te bedienen. Dergelijke features worden niet op korte termijn verwacht; Facebook toonde de technieken in het kader van een roadmap voor ontwikkelingen de komende jaren.