Facebook wil tienduizend mensen in EU aannemen om te werken aan VR en AR

Facebook zegt de komende vijf jaar tienduizend mensen in Europa aan te gaan nemen om te werken aan 'virtuele ervaringen' met augmented reality en virtual reality. Facebook gaat onder meer mensen in Nederland zoeken. Het bedrijf wil een eigen 'metaverse' uitbouwen.

De 'hoogopgeleide' werknemers moeten allemaal uit de Europese Unie gaan komen, meldt Facebook in een blogpost. Het bedrijf zegt dat de investering dient als een 'blijk van vertrouwen' in de Europese techindustrie. Wat voor nieuwe VR- en AR-ervaringen Facebook precies wil creëren om de metaverse op te bouwen, is nog niet bekend.

Het bedrijf zegt dat met de creatie van een metaverse, online-interactie meer moet gaan lijken op interactie in de echte wereld. Ook moet het toegang bieden tot 'nieuwe creatieve, sociale en economische kansen'. Facebook zegt binnenkort te gaan beginnen aan een wervingscampagne voor gespecialiseerde engineers. Landen waar dat gebeurt zijn naast Nederland onder meer Spanje en Duitsland, schrijft Bloomberg.

Deze investering in een 'metaverse' sluit aan bij het nieuws van september dat Facebook een nieuwe cto heeft aangesteld die zich gaat richten op de ontwikkeling van onder meer VR- en AR-apparaten. Facebook is niet nieuw in de wereld van VR, zo maakt het al sinds 2014 Oculus-headsets.