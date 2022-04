Facebook test tonen advertenties in VR-games op Oculus Quest-platform

Facebook begint met een test waarbij het advertenties gaat tonen in enkele vr-games. Volgens het bedrijf betreft het een experiment en gaat het om een kleine test, die onder meer begint met de game Blaston van Resolution Games.

Het experiment begint met Blaston en in de komende weken zullen een paar andere ontwikkelaars en hun games ook meedoen, al zegt Facebook niet om welke games het gaat. Volgens Facebook past dit initiatief in het grotere doel om meer mensen naar VR te brengen.

Daartoe onderzoekt het nieuwe manieren om omzet te genereren, omdat dit volgens Facebook leidt tot een 'zelfvoorzienend platform' dat een groot aantal businessmodellen kan ondersteunen, zodat nieuwe typen content en publiek beschikbaar komen. 'Het helpt ook om ons te laten doorgaan met het maken van innovatieve AR- en VR-hardware die meer toegankelijk is voor mensen', aldus Facebook.

Gebruikers krijgen niet te maken met statische advertenties waar niets aan te veranderen valt. In de VR-apps zijn beheeropties ingebouwd waarmee specifieke advertenties zijn weg te halen. Ook kunnen alle advertenties van een specifieke adverteerder verwijderd worden, naast opties als het bekijken van advertentiedetails, het opvragen van meer informatie en het rapporteren van een advertentie.

Facebook benadrukt dat de introductie van de advertenties geen wijziging van zijn privacy- of advertentiebeleid met zich meebrengt. Tijdens de test zal Facebook nieuwe informatie krijgen, zoals of gebruikers zich met een advertentie hebben beziggehouden, bijvoorbeeld of ze erop geklikt hebben of ervoor kozen de reclame te verbergen. Volgens Facebook is dit de enige wijziging ten aanzien van hoe het met de dataverzameling op zijn Oculus-platform omgaat.

Voorlopig blijft de test beperkt tot een paar apps. Facebook zegt dat het op basis van het verloop van de test en de feedback van ontwikkelaars en gebruikers meer details zal geven over de vraag wanneer advertenties breder beschikbaar komen op het Oculus Platform en in de mobiele Oculus-app. Een maand geleden begon in deze mobiele app al een soortgelijke test met de introductie van advertenties.

Ruim een week geleden gaf Mark Zuckerberg nog aan dat advertenties belangrijk zijn voor VR. Volgens hem is dit de beste methode om virtual reality en VR-apps toegankelijk te houden. Daarbij zei hij dat er in de toekomst waarschijnlijk advertenties zullen verschijnen in Oculus-apps. Zuckerberg zei dat de advertenties onder meer nodig zijn om het distributiemodel te ondersteunen.