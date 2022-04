Voorname studio stopt na paar dagen met Facebook-test voor reclame in VR-games

Resolution Games stopt met de test van Facebook om advertenties te tonen in VR-games op het Oculus Quest-platform. De studio werd als enige bij naam genoemd door Facebook, waarbij het draaide om de game Blaston. De studio lijkt te zwichten voor kritiek van spelers.

Resolution Games geeft aan dat het niet langer van plan is om de test te implementeren in zijn game Blaston. De ontwikkelaar zegt dat het tot dit besluit is gekomen na te hebben geluisterd naar feedback van spelers en dat op basis daarvan is geconcludeerd dat Blaston niet goed past bij dit type advertentietest. Resolution Games zegt dat het als alternatief kijkt of deze 'kleine, tijdelijke test' ergens in de toekomst verplaatst kan worden naar hun gratis game genaamd Bait!

Deze stap is waarschijnlijk een reactie op de kritiek van spelers. Zij lieten in behoorlijke aantallen hun ongenoegen over de bekendmaking van de advertentietest van Facebook blijken door bijvoorbeeld massaal negatieve recensies te plaatsen onder de game Blaston. De vele recensies met slechts één ster zijn onder meer te zien op de Blaston-pagina in de Oculus Store en op Steam.

Facebook maakte vorige week bekend dat het begint met een test om advertenties te tonen in enkele VR-games. Daarbij zei Facebook dat de test zou beginnen met de game Blaston en dat andere ontwikkelaars in de komende weken zouden volgen. Blaston werd als enige titel genoemd en was daarmee vooralsnog de voornaamste VR-game voor de test. Het is onbekend of dit gevolgen heeft voor de voortgang van de test van Facebook.