Videokaartprijzen in China dalen hard na nieuwe acties tegen cryptocurrency

De prijzen van videokaarten zijn flink gedaald in China nadat het land nieuwe maatregelen heeft ingesteld tegen mining en banken heeft gemaand om te stoppen met het ondersteunen van cryptocurrencytransacties.

De South China Morning Post meldt op basis van data van het Chinese e-commercebedrijf Manmanbuy.com dat bijvoorbeeld de Nvidia RTX 3060 op maandag omgerekend 610 euro kostte, terwijl de prijs van deze videokaart in mei nog op omgerekend 1752 euro lag. Een ander voorbeeld is de Nvidia Quadro P1000: deze goedkopere gpu kostte eerder in China bijna 3000 yuan ofwel 389 euro, maar inmiddels is dat gedaald naar omgerekend 315 euro. Deze prijzen zijn gebaseerd op een franchisewinkel van JD.com. Gemiddeld zouden de prijzen tot 45 procent zijn gedaald.

De gedaalde prijzen zouden met name het gevolg zijn van een recent verbod op het delven van cryptocurrency voor de zuidwestelijke provincie Sichuan. Deze provincie heeft veel goedkope stroom via waterkracht en was tot voor kort een van de laatste plekken in China waar het delven van cryptocurrency nog mocht. Dat veranderde in het afgelopen weekend, toen ook voor deze provincie een verbod werd uitgevaardigd. Dat gebeurde eerder al voor bijvoorbeeld de provincies Binnen-Mongolië en Xinjiang, die ook relatief goedkope stroom kunnen leveren. Elektriciteitsbedrijven in Sichuan moeten uiterlijk op 25 juni melding maken van klanten met een relatief grote elektriciteitsconsumptie.

Maandag maande de Chinese centrale bank nationale banken cryptocurrency niet te ondersteunen. De Chinese centrale bank heeft bij een aantal Chinese banken en betaalplatforms benadrukt dat ze de regels ten aanzien van cryptocurrency strikt moeten naleven en dat ze cryptocurrencytransacties niet meer mogen ondersteunen. Verschillende banken hebben aangegeven hier gehoor aan te geven, schrijft de BBC. Zo zal het mobiele en onlinebetaalsysteem Alipay gaan monitoren op illegale cryptocurrencytransacties en de Agricultural Bank of China zal due diligence gaan toepassen op zijn klanten om illegale handelingen eruit te filteren.

Deze maatregelen lijken al hun uitwerking te hebben gehad op onder meer de koers van de bitcoin. Deze prijs daalde in het weekend, wat waarschijnlijk mede te maken had met de aanzienlijke gedaalde hashrate in China. Het hoofd van een cryptovalutabeurs zei tegen Bloomberg dat dit geleid kan hebben tot extra verkopen.