Poly Network-hacker stort bijna alle gestolen cryptovaluta terug

Poly Network, het cryptoplatform dat eerder deze week 610 miljoen dollar verloor na een grote hack, lijkt alle gestolen cryptovaluta terug te krijgen. Het platform zou de hacker een beloning van 500.000 dollar hebben aangeboden, maar de hacker lijkt dit aanbod af te slaan.

Poly Network bedankt de hacker in een verklaring, waarin het platform de dader een ethische hacker noemt en schrijft dat de hacker daarom niet aansprakelijk wordt gesteld, meldt ook persbureau Reuters. Poly Network zou ook hopen dat de hacker blijft meewerken aan de cryptosector. Poly Network zou na contact met de hacker 'een vollediger inzicht' hebben gekregen in hoe de situatie heeft kunnen ontstaan en wat de bedoelingen van de hacker waren.

Het platform zou de hacker vervolgens een 'volledig legale bugbounty' van 500.000 dollar hebben aangeboden, maar Tom Robinson van cryptoanalysebedrijf Elliptic schrijft op Twitter dat de hacker deze niet zal claimen. De hacker heeft bevestigd een aanbod te hebben gehad van Poly Network, maar zou daarop niet hebben gereageerd en 'in plaats daarvan' al het geld teruggeven. De dader gaf eerder al aan niet geïnteresseerd te zijn in geld, maar vroeg later wel om donaties, nadat hij of zij meldde het volledige bedrag terug te storten.

Berichten van Poly Network en de hacker over een mogelijke bugbounty. Afbeeldingen via Tom Robinson op Twitter

Inmiddels zou de hacker vrijwel alle gestolen cryptocurrency hebben gestort op een multisig-wallet die onder het beheer van de hacker en Poly Network valt. De hacker kan de resterende 33 miljoen dollar aan Tether niet zelf terugstorten, omdat de maker van die cryptocurrency dat bedrag bevroor na de hack.

Poly Network zal hiermee waarschijnlijk alle cryptovaluta terugkrijgen, hoewel het terugbetaalproces volgens het platform nog niet volledig is voltooid. "Om een volledig herstel van zowel de activa als de cross-chain services te bereiken, zal het team actief blijven communiceren met meneer white hat om de definitieve key te ontvangen", luidt een tweet van het platform.

Poly Network maakte de hack op maandag wereldkundig, nadat een hacker via een kwetsbaarheid tussen contract calls voor 610 miljoen dollar aan cryptocurrency wist te stelen. Het betrof onder andere 273 miljoen dollar aan Ethereum-tokens, 253 miljoen dollar aan tokens op de Binance Smart Chain en 85 miljoen dollar in USDC-tokens op het Polygon-netwerk. Met dit bedrag zou het een van de grootste hacks in de decentralized finance-wereld aller tijden zijn. De hacker claimde al snel dat hij of zij de tokens alleen veilig wilde stellen tegen de kwetsbaarheid en het hele bedrag zou terugstorten.