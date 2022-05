AMD: cryptocurrency speelde verwaarloosbare rol voor inkomsten uit gpu-verkopen

In een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers van AMD van de afgelopen maanden heeft CEO Lisa Su gezegd dat 'crypto' een 'verwaarloosbare' component was voor de inkomsten uit de categorie graphics.

Su zegt dit in antwoord op een vraag van een analist over welk deel van de inkomsten afkomstig zijn van cryptocurrency. "We denken niet dat er een significante cryptocomponent was in onze graphics-omzet", zegt ze. Volgens Su is de RDNA 2-architectuur de voornaamste factor voor de groei, ook op het vlak van mobiel en datacenter-gpu's.

Ze verwacht dat een sterkte vraag naar grafische kaarten voor gaming blijft bestaan. Daarbij stipt Su aan dat er nog altijd veel gamers zijn die op zoek zijn naar de door hun gewenste videokaarten en dat AMD die vraag wil 'ondersteunen'. Ze geeft geen nadere details en zegt alleen dat het bedrijf zal doorgaan met zijn inspanningen om gpu's in handen van spelers te krijgen.

Lisa Su zei in haar antwoord ook dat graphics niet de grootste groeimotor zal zijn wat de inkomsten voor de tweede helft van dit jaar betreft. De belangrijkste factor zullen datacenters zijn, in de vorm van serverprocessors en in minder mate gpu's die daarvoor bestemd zijn.

Het Computing and Graphics-segment, waar Ryzen-processors en Radeon-videokaarten onder vallen, was goed voor een kwartaalomzet van 2,25 miljard dollar, een stijging van 65 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden en een stijging van 7 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar.

Volgens AMD komt die aanzienlijke stijging vooral door meer processorverkopen. Lisa Su geeft aan dat de inkomsten uit desktop en laptops zijn toegenomen met dubbele cijfers. Het bedrijf spreekt over een rijkere mix van verkopen van Ryzen-cpu's voor desktops en laptops, waarbij direct naar Ryzen 9-processors gewezen wordt. Het aantal leveringen daarvan verdubbelde ten opzichte van vorig jaar. Ook noemt Su de sterke stijging van de meest recente mobiele Ryzen 5000-processors.

Het Enterprise Embedded en Semi-Custom-segment behaalde een omzet van 1,6 miljard dollar. Onder meer de consolechips voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S en AMD's EPYC-serverprocessors vallen in dit segment. De omzet betreft een stijging van 183 procent in vergelijking met dezelfde periode uit 2020.

Zoals gebruikelijk geeft AMD geen exacte aantallen, maar Su stipt wel een aantal factoren aan die hebben bijgedragen aan de stijging van 183 procent. Zo zegt ze dat de vraag naar gameconsoles naar verwachting hoog zal blijven en ze stipt alvast aan dat er ook inkomsten zullen volgen als de Steam Deck van Valve in december in de verkoop gaat. Deze handheld bevat een AMD-apu. Verder noemt ze de RDNA 2-gpu's voor de infotainmentsystemen in de recentste Tesla Model S en X-modellen en de sterke vraag naar de tweede generatie van de EPYC-serverprocessors.

AMD behaalde in het afgelopen kwartaal een totale omzet van 3,85 miljard dollar, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Dat is een stijging van 99 procent ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar eerder. De nettowinst groeide nog veel harder. Die bedroeg 710 miljoen dollar, terwijl dat een jaar eerder nog op 157 miljoen dollar bleef steken. Dat is een stijging van 352 procent.