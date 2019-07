AMD haalt lagere omzet maar verwacht flinke groei door Ryzen- en Epyc-cpu's

AMD heeft een lagere omgezet geboekt, vooral door mindere prestaties bij de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de Ryzen- en Epyc-cpu's. Bij de cijfers zijn de verkopen van de Ryzen 3000-processors en Navi-videokaarten nog niet meegenomen.

De omzet van het Computing and Graphics-segment, waar Ryzen-cpu's en Radeon-gpu's onder vallen, kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 940 miljoen dollar. Dat is een daling van dertien procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. AMD schrijft deze omzetdaling toe aan minder gpu-verkopen, wat deels werd gecompenseerd door de verkoop van processors en de verkopen van gpu's voor datacenters.

Volgens AMD was de gemiddelde prijs per verkochte cpu hoger dan vorig jaar, maar lager dan tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. De fabrikant schrijft dat laatste toe aan een grotere mix van mobieleprocessorverkopen. De gemiddelde verkoopprijs van gpu's was ook hoger dan een jaar geleden; dat werd veroorzaakt door de verkoop van gpu's voor datacenters.

Het bedrijfsonderdeel dat onder meer verantwoordelijk is voor de Epyc-serverprocessors, Enterprise, Embedded and Semi-Custom, haalde ook een lagere omzet. Die daalde ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018 met twaalf procent tot 591 miljoen dollar. Dit segment haalde wel een hoger operationeel inkomen van 89 miljoen dollar. In het vorige kwartaal en het tweede kwartaal van 2018 kwam dat nog uit rond de 69 miljoen dollar.

De totale kwartaalomzet van AMD kwam uit op 1,53 miljard dollar, een daling van dertien procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018. De nettowinst bedraagt 35 miljoen dollar, terwijl dat cijfer in dezelfde periode vorig jaar nog op 116 miljoen dollar uitkwam.

AMD-ceo Lisa Su zegt dat ze tevreden is met de financiële prestatie, waarbij ze direct verwijst naar 'drie 7nm-productgroepen'. "We hebben een belangrijk keerpunt bereikt voor ons bedrijf, aangezien onze nieuwe Ryzen- Epyc- en Radeon-producten het meest concurrerende productieportfolio in onze geschiedenis vormen. We zijn goed gepositioneerd om flink te groeien in de tweede helft van dit jaar", aldus de topvrouw.

Voor het komende derde kwartaal verwacht AMD een omzet van ongeveer 1,8 miljard dollar, wat zou neerkomen op een stijging van negen procent ten opzichte van een jaar eerder. In het afgelopen tweede kwartaal konden de opbrengsten van bijvoorbeeld de inmiddels uitgebrachte Ryzen 3000-processors en de RX 5700-videokaarten nog niet worden meegenomen; het tweede kwartaal liep tot eind juni.