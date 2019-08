AMD brengt tweede generatie Epyc-serverprocessors met maximaal 64 cores uit

AMD heeft zijn tweede generatie Epyc-serverprocessors officieel gepresenteerd. Het topmodel is de Epyc 7742 met 64 cores en een tdp van 225W. De processor heeft een turbo van maximaal 3,4GHz, haalt 3,2GHz op alle cores en kost 6950 dollar.

AMD kondigt in totaal negentien processors aan in zijn Epyc 7002-serie. De serverprocessors zijn net als de Ryzen 3000-processors gebaseerd op de Zen 2-architectuur met op 7nm gemaakte cpu-chiplets. Voor de grotere serverprocessors krikt AMD het aantal cores op tot 64, waarmee het aantal beschikbare threads op 128 uitkomt.

Bij de presentatie maakte AMD ook bekend welke bedrijven allemaal Epyc-processors van de tweede generatie inzetten of gaan inzetten. Dat zijn onder andere Google, Twitter, Microsoft, HPE, Cray, Lenovo, Dell en VMware. AMD zegt dat de Zen 2-cores hardwarematige fixes bevatten tegen alle Spectre-kwetsbaarheden waar de cpu's kwetsbaar voor waren.

De Epyc 7002-processors ondersteunen pci-e 4.0 en bieden 128 lanes. Bij systemen waarbij twee Epyc-processors op één moederbord worden gezet, wordt de helft van alle lanes ingezet voor communicatie tussen de processors onderling. Volgens Hardware Info, dat bij de presentatie aanwezig was, is het ook mogelijk om één pci-e x16-verbinding niet voor onderlinge communicatie in te zetten. Dan neemt het aantal beschikbare lanes in systemen met twee Epyc-cpu's toe tot 160.

Bij de Epyc-processors is de i/o-die op 14nm gemaakt. Daarin zit onder andere de geheugencontroller en de controllers voor sata en usb. AMD geeft zijn Epyc-cpu's acht ddr4-3200-geheugenkanalen, waarmee per socket maximaal 4TB aan werkgeheugen aangestuurd kan worden. De cpu-chiplets communiceren onderling via de i/o-die. De latency is daardoor lager dan bij de eerste generatie Epyc-processors, die communiceerden via Infinity Fabric-verbindingen tussen de core-complexen.

Epyc 7002-processors passen in dezelfde SP3-socket als de eerste generatie. Wel is er een biosupdate nodig voor de moederborden. AMD brengt varianten uit met minimaal 8 cores en maximaal 64 cores. De meeste processors kunnen ook in dual-socketmoederborden geplaatst worden, alleen de P-varianten kunnen dat niet.

AnandTech heeft een testexemplaar van de Epyc 7742 en heeft een aantal benchmarks uitgevoerd. De site vergelijkt AMD's topmodel met een aantal Xeon-serverprocessors van Intel en concludeert dat de Epyc meer waar voor zijn geld biedt. Ook Phoronix heeft testst uitgevoerd en komt tot dezelfde conclusie.