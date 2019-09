AMD brengt hoger geklokte Epyc-serverprocessor met 64 cores uit

AMD komt met de Epyc 7H12, een variant van de 7742-serverprocessor met 64 cores. De nieuwe variant heeft een tdp van 280W in plaats van 225W. De baseclock is daardoor 2,6GHz in plaats van 2,25GHz. Atos gaat de chip gebruiken in supercomputers.

De nieuwe cpu is de vierde Epyc-serverprocessor met 64 cores. Drie daarvan kondigde AMD ruim een maand geleden al aan. Het nieuwe model heeft een hogere tdp en daardoor een hogere baseclock, maar de maximale turbofrequentie is met 3,3GHz iets lager dan de maximale snelheid van de Epyc 7742, die tot 3,4GHz gaat. AMD geeft in de aankondiging geen verklaring voor dat verschil. Vermoedelijk is de all core turbo van de 7H12 wel hoger dan die van de 7742, maar AMD specificeert die snelheid niet.

Volgens metingen uitgevoerd door Atos doet de Epyc 7H12 het 11 procent beter dan de Epyc 7742 in de Linkpack-benchmark. Atos gaat de 7H12 gebruiken in zijn BullSequana XH2000-platform voor supercomputers. Waterkoeling is vereist om de maximale prestaties uit de chip te halen, zegt AMD. De fabrikant maakt geen prijs bekend van de Epyc 7H12-variant. De Epyc 7742 die eerder werd uitgebracht heeft een adviesprijs van 6950 dollar.