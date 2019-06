AMD Epyc-serverprocessor met 64 cores heeft tdp van 225 watt

De typenummers, core-aantallen en de tdp's van AMD's nieuwe generatie Epyc-processors voor servers zijn bekend. De details staan in een Euraziatische database, waar de fabrikant ze heeft aangemeld. Kloksnelheden zijn nog niet bekend.

In totaal staan er negentien uitvoeringen in de database, waaronder drie varianten met 64 cores. Het topmodel is de Epyc 7742 met een tdp van 225W. De twee andere 64-corevarianten hebben een tdp van 200W en waarschijnlijk lagere kloksnelheden. In de database staat echter geen informatie over de kloksnelheden.

Er komen ook Epyc-processors met 48, 32, 24, 16, 12 en 8 cores. De tdp's van de Epyc-processors zijn hoger dan die van de nieuwe Ryzen-consumentenprocessors met een gelijk aantal cores. Zo zijn er Epyc-versies met 16 cores en een tdp van 155W, terwijl de Ryzen 9 3950X voor consumenten een tdp van 105W heeft.

Net als de nieuwe Ryzen-processors zijn de komende Epyc-processors gebaseerd op Zen 2-cores die op 7nm worden gemaakt. De opbouw met cpu-chiplets naast een i/o-die is gelijk aan de consumentenprocessors. De Epyc-varianten komen met meer cores en kunnen ook in systemen met meerdere sockets geplaatst worden.

Eind vorig jaar bleek al dat er Epyc-processors met 64 cores komen die op 2,35GHz draaien. Dergelijke chips worden gebruikt bij de bouw van de Hawk-supercomputer van het High-Performance Computing Center van de universiteit van Stuttgart.

AMD heeft de Epyc-processors nog niet formeel aangekondigd. Ze staan tot nu toe bekend onder de codenaam Rome en moeten ergens in het derde kwartaal van dit jaar uitkomen.