Vermoedelijke specs AMD EPYC Genoa-cpu's met Zen 4-cores verschijnen online

De vermoedelijke specificaties van AMD's EPYC-serverprocessors met codenaam Genoa en Zen 4-cores zijn online verschenen. De architectuur zou maximaal 96 cores en 192 threads ondersteunen, aangevuld met DDR5-5200-geheugen met twaalf kanalen en PCIe 5.0.

De informatie is afkomstig van Twitter-account ExecutableFix, waar al vaker onaangekondigde gegevens over cpu's zijn verschenen. Zo plaatste de gebruiker vorig jaar voortijdig de uiteindelijk juist gebleken specificaties van de AMD's Ryzen 5000-laptopprocessors. Officieel heeft AMD nog geen informatie over de AMD EPYC Genoa-cpu's met Zen 4-cores naar buiten gebracht. Wel maakte het bedrijf eerder al duidelijk dat de Genoa-generatie volgend jaar zal verschijnen en gemaakt wordt op een 5nm-procédé. Dit worden de eerste serverprocessors van AMD met Zen 4-cores; de generatie die daar nog voor komt, de AMD EPYC Milan-serverprocessors met Zen 3-cores, komen pas volgende maand uit.

De 96 cores zouden mogelijk worden door een ontwerp van twaalf chiplets met elk acht cores, aangevuld met een aparte i/o-die. Dat zou betekenen dat AMD het aantal cores per chiplet niet verder opvoert, maar het totale aantal cores weet te verhogen door meer chiplets te integreren. ExecutableFix plaatst een afbeelding hoe het ontwerp van Genoa eruit zou kunnen zien, waarbij het zou kunnen gaan om een meer vierkanten ontwerp.

Volgens zijn informatie zal er in ieder geval sprake zijn van een nieuwe socket. Verder zouden de Genoa-EPYC-serverprocessors de PCIe 5.0-interface met 128 lanes ondersteunen, of 160 lanes in een configuratie met twee sockets. De tdp zou uitkomen op 320W; dat is 40W hoger dan bij de komende Milan- en de huidige Roman-cpu's met Zen 2-cores. De tdp zou bij de Genoa-cpu's te configureren zijn voor maximaal 400W.

De nieuwe Genoa-cores zullen onder meer verschijnen in de El Capitan-supercomputer. Deze zou een rekenkracht van 2,2 exaflops krijgen, wat veel hoger is dan de huidige krachtigste supercomputer. In het kader van deze El Capitan-supercomputer zei AMD eerder al dat de EPYC Genoa-processors met zijn Zen 4-cores significant meer ipc zullen leveren dan de komende Milan-processors, maar het is nog onbekend hoe groot deze verbetering wordt.