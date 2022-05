Specificaties van AMD EPYC Milan-cpu's met Zen 3-cores verschijnen online

De mogelijke specificaties van AMD's komende EPYC Milan-server-cpu's zijn gepubliceerd. De chips krijgen een maximale tdp van 280W en hebben, afhankelijk van het model, iets hogere kloksnelheden dan de huidige EPYC 7002-cpu's. De chips komen in maart uit.

In totaal komt AMD met zeventien verschillende EPYC Milan-modellen, zo blijkt uit informatie die is gepubliceerd door VideoCardz. De specificaties zijn afkomstig van Twitter-gebruiker ExecutableFix, die vaker onaangekondigde informatie over cpu's deelt en vorig jaar vroegtijdig de correcte specificaties van AMD's Ryzen 5000-laptopprocessors online zette.

De Twitter-gebruiker deelt ook een schema dat de naamgeving van AMD's EPYC-chips verduidelijkt. Daaruit blijkt dat de tweede cijfer in de productnaam het aantal cores aanduidt, terwijl het derde cijfer functioneert als een prestatieindicator, waarbij modellen met een lager cijfer ook lagere kloksnelheden meekrijgen. Het laatste cijfer staat gelijk aan de productserie, waarvan EPYC Milan de derde generatie uitmaakt. Modellen met een 'P'-suffix werken alleen op moederborden met één socket.

AMD kondigde de komst van EPYC Milan met Zen 3-cores eerder al aan, hoewel het nog geen concrete specificaties openbaar heeft gemaakt. De chips volgen de huidige EPYC Rome-serverprocessors op, die nog gebruikmaken van de Zen 2-architectuur. Het bedrijf zou naar eigen zeggen in het vorige kwartaal beginnen met het leveren van de eerste EPYC Milan-chips aan enterpriseklanten. De processors zijn dus al in omloop. AMD-ceo Lisa Su heeft eerder deze week bevestigd dat de nieuwe EPYC-cpu's in maart algemeen beschikbaar komen.

AMD EPYC Milan-line-up Model Cores/threads Kloksnelheid Boostclock L3-cache Tdp EPYC 7763 64C/128T 2,45GHz 3,50GHz 256MB 280W EPYC 7713 64C/128T 2,00GHz 3,675GHz 256MB 225W EPYC 7713P* 64C/128T 2,00GHz 3,675GHz 256MB 225W EPYC 7643 48C/96T 2,30GHz 3,60GHz 256MB 225W EPYC 75F3 32C/64T 2,95GHz 4,00GHz 256MB 280W EPYC 7543 32C/64T 2,80GHz 3,70GHz 256MB 225W EPYC 7543P* 32C/64T 2,80GHz 3,70GHz 256MB 225W EPYC 7513 32C/64T 2,60GHz 3,65GHz 128MB 200W EPYC 74F3 24C/48T 3,20GHz 4,00GHz 256MB 240W EPYC 7443 24C/48T 2,85GHz 4,00GHz 128MB 200W EPYC 7443P* 24C/48T 2,85GHz 4,00GHz 128MB 200W EPYC 7413 24C/48T 2,65GHz 3,60GHz 128MB 180W EPYC 73F3 16C/32T 3,50GHz 4,00GHz 256MB 240W EPYC 7343 16C/32T 3,20GHz 3,90GHz 128MB 190W EPYC 7313 16C/32T 3,00GHz 3,70GHz 128MB 155W EPYC 7313P* 16C/32T 3,00GHz 3,70GHz 128MB 155W EPYC 72F3 8C/16T 3,70GHz 4,10GHz 256MB 180W

*P-modellen werken alleen i.c.m. moederborden met één socket