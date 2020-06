Amazon start met aanbieden van EC2-instances met AMD Epyc Rome-cpu's

Amazon Web Services is begonnen met het breed aanbieden van EC2 C5a-instances met AMD's tweede generatie Epyc-cpu's, genaamd Rome. Deze zijn bedoeld voor rekenintensieve werklasten. Amazon bood al langer EC2-instances aan met eerste generatie Epyc-cpu's van AMD.

De nieuwe EC2 C5a-instances worden aangedreven door AMD's tweede generatie Epyc Rome-cpu's, meldt Amazon. Instances zijn in de praktijk een soort virtuele servers. De nieuwe C5a-instances zijn vooral bedoeld voor rekenintensieve workloads. Zo kunnen de C5a-instanes gebruikt worden voor distributed analytics, datatransformaties, webapplicaties en batch processing. Ook gebruik voor deep learning of servers voor multiplayergames worden genoemd als mogelijke gebruiksgevallen.

Het bedrijf biedt momenteel acht verschillende configuraties, met maximaal 96 vCpu's, wat gelijk staat aan 48 fysieke cores met simultaneous multithreading. De meest uitgebreide variant biedt daarnaast 192GB geheugen en een netwerkbandbreedte tot 20Gbit/s. De meest eenvoudige configuratie bestaat uit 2 vCpu's met 4GB aan werkgeheugen en een maximale netwerkbandbreedte van 10Gbit/s. De huidige varianten beschikken enkel over elastic block-opslag, waarbij de bandbreedte van deze opslag verschilt per configuratie.

De verschillende EC2 C5a-configuraties. Afbeelding via AWS

De maximale kloksnelheid van de cpu's bedraagt 3,3GHz, hoewel het daarbij volgens AMD gaat om de maximale kloksnelheid van een individuele core. Volgens Anandtech, die een Epyc Rome-instance van AWS hebben uitgeprobeerd, is een kloksnelheid van 3,3GHz haalbaar op alle 96 threads tegelijkertijd, hoewel deze snelheid na enkele minuten daalde naar 3,2GHz. Bij meer rekenintensieve workloads bedroeg de kloksnelheid tijdens de tests zo'n 3,1GHz.

In de toekomst komen Amazon en AMD nog met disk-varianten van de nieuwe Epyc-instances. Deze worden geleverd met lokale nvme-opslag. Ook bare metal-varianten met maximaal 100Gbit/s aan netwerkbandbreedte komen op termijn beschikbaar. De huidige EC2 C5a-instances zijn momenteel voor iedereen beschikbaar in verschillende AWS-regio's in de VS, Europa, en de Asia Pacific-regio.