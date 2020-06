Personeelsadvertentie wijst op nieuw Halo-project

Microsoft lijkt bezig te zijn met een nieuw Halo-project, zo blijkt uit een personeelsadvertentie voor een senior producer die online is gezet. Er zijn echter verder geen details bekendgemaakt over wat het project precies inhoudt.

De vacature staat op de carrière-website van Microsoft, en is bedoeld om een senior producer te werven voor 343 Industries, de game-ontwikkelaar van Microsoft die zich bezighoudt met Halo-games. Deze senior producer moet de leiding nemen over een nieuw project dat zich afspeelt in het Halo-universum.

Momenteel werkt Microsoft met 343 Industries aan Halo Infinite, een nieuwe Halo-game die later dit jaar uit moet komen, tegelijkertijd met de Xbox Series X. Ook heeft de ontwikkelaar in de afgelopen tijd een aantal remasters van oudere Halo-games uitgebracht.

Wat er verder in de pijplijn zit, is niet bekend, waardoor nog onduidelijk is waar het nieuwe Halo-project, waar in de personeelsadvertentie over wordt gesproken, over gaat. De beschrijving bij de vacature geeft namelijk niet meer informatie.