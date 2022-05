Halo 3 komt op 14 juli uit voor pc

Halo 3, een onderdeel van de voor de pc bedoelde Halo: The Master Chief Collection, arriveert op 14 juli. De shooter uit 2007 komt dan beschikbaar op Steam, maar is ook aan te schaffen via de Microsoft Store. Daarmee wordt het spel voor het eerst speelbaar op de pc.

Volgens Microsoft is Halo 3 geoptimaliseerd voor de pc en zal het spel ook beschikbaar zijn als onderdeel van de Xbox Game Pass voor de pc. Als onderdeel van de Master Chief Collection kwamen eerder al Halo: Reach, Halo: Combat Evolved en Halo 2 uit. Daar komen waarschijnlijk voor het einde van het jaar ook nog Halo 3: ODST en Halo 4 bij, al zijn releasedata van deze twee resterende titels nog niet bekend.

Halo 3 kwam in 2007 uit voor de Xbox 360 en was destijds erg succesvol. De shooter is oorspronkelijk ontwikkeld door Bungie, maar de Master Chief Collection wordt ontwikkeld door met name 343 Industries en Ruffian Games. De titel vormt het laatste hoofdstuk in de originele Halo-trilogie. Onder meer de multiplayer van deel drie was destijds erg populair, mede doordat de speelvelden waren aan te passen, zoals de plaatsen waar voertuigen en wapens kwamen te staan.

Ontwikkelaar 343 Industries is niet alleen bezig met het uitbrengen van al bestaande Halo-games voor een ander platform. De studio werkt ook aan een nieuwe titel in de reeks, te weten Halo Infinite. Het ligt voor de hand dat de ontwikkelaar meer over deze game bekendmaakt en eventueel beelden laat zien tijdens het komende Xbox Series X-evenement van 23 juli. Op de website van Summer Game Fest wordt al vermeld dat het bedrijf op 23 juli gameplay van Halo Infinite zal tonen.

Halo: The Master Chief Collection krijgt op de pc ondersteuning voor 4k-resoluties, hdr, ultrawide-monitoren en aanpasbare framerates. Ook zijn er sliders te vinden voor het aanpassen van de field of view en is er ondersteuning voor muis en toetsenbord.