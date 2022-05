Rockstar neemt Crackdown 2-ontwikkelaar Ruffian Games over

Rockstar heeft Crackdown 2-ontwikkelaar Ruffian Games overgenomen. De onafhankelijke studio heeft inmiddels een andere naam gekregen: Rockstar Dundee. Waar de studio precies aan werkt als onderdeel van Rockstar, is niet bekend.

De in het Schotse Dundee gevestigde studio blijkt volgens een officieel Brits bedrijfsregister per 6 oktober een definitieve naamsverandering te hebben doorgevoerd, waarbij de naam Ruffian Games Limited is veranderd in Rockstar Dundee Limited, zo ontdekte The Gamer. De overname is sinds 1 oktober een feit; het register toont een document waarin staat dat Rockstar-moederbedrijf Take-Two Interactive Software sinds die datum 75 procent of meer van de aandelen en stemrechten in handen heeft.

De overname door Rockstar-moederbedrijf Take-Two Interactive leek eerder al te worden opgemerkt door een Twitter-gebruiker, die zag dat Rockstar op zijn carrièrepagina al Rockstar Dundee weergaf. Een jaar geleden bleek de overgenomen studio al samen met Rockstar te werken aan niet nader genoemde projecten van Rockstar.

Het voormalige Ruffian Games ontstond in 2009 en bestaat uit ontwikkelaars die aan bijvoorbeeld Manhunt en Grand Theft Auto hebben gewerkt. Ook traden in 2009 ontwikkelaars toe die aan het originele Crackdown, Project Gotham Racing en Fable 2 hebben gewerkt. Waarschijnlijk hun meest bekende game is Crackdown 2 uit 2010, maar de studio heeft ook gewerkt aan de Wrecking Zone-modus van Crackdown 3 en de ontwikkelaars zijn bekend van hun samenwerking met 343 Industries om Halo Reach naar de Xbox One en de pc te brengen, als onderdeel van de Master Chief Collection.