maandag 23 januari 2017

Voormalig Rockstar North-ontwikkelaar Leslie Benzies heeft een aantal nieuwe namen voor bedrijven aangemeld. Verder heeft hij een handelsmerk aangevraagd voor een game genaamd 'Time for a New World'.

De bedrijven heten Royal Circus Games Limited, Starship Group, Everywhere Game Limited en VR-Chitect Limited. Onder de eerste van deze namen zijn de merken voor de game 'Time for a New World' en de hashtag #tfanw aangevraagd. De krant The Scotsman schrijft dat volgens de aanvragen VR-Chitect Limited zich gaat richten op het produceren van headsets, brillen en software die het 'bekijken van virtual reality mogelijk maakt'.

De Schot Benzies heeft een belangrijke rol gehad bij de ontwikkeling van alle 3d-GTA-games die tot nu toe zijn verschenen, vanaf GTA III tot en met GTA V. Daarnaast was hij betrokken bij de ontwikkeling van Manhunt 2, Red Dead Redemption, L.A. Noire en Max Payne 3.

Benzies heeft in 2014 een sabbatical genomen bij Rockstar North en in 2016 maakte het bedrijf bekend dat hij er niet meer zou terugkeren. Later klaagde Benzies Rockstar aan voor een bedrag van 150 miljoen dollar, omdat hij recht zou hebben op achterstallige royalty's. Advocaten van Benzies claimen dat de sabbatical gedwongen was en hij niet meer werd binnengelaten bij het bedrijf. Rockstar stelt dat hij werd buitengesloten, omdat hij gedragsproblemen zou hebben.