Door Jurian Ubachs, maandag 22 mei 2017 23:31, 20 reacties • Feedback

Uitgever Rockstar Games heeft bekendgemaakt dat de openwereld-westerngame Red Dead Redemption 2 pas in de lente van 2018 verschijnt. Eerder kondigde het bedrijf aan dat de game in 2017 op de markt zou komen, maar het ontwikkelteam heeft meer tijd nodig.

Red Dead Redemption 2 is de eerste game die Rockstar van begin af aan voor de jongste generatie consoles ontwikkelt en daarin ligt volgens de ontwikkelaar en uitgever ook de reden dat er meer tijd nodig is, zo meldt het bedrijf op zijn officiële website. Het gevolg van het uitstel is dat de Xbox One- en PlayStation 4-versie van het westernspel pas in de lente van 2018 verkrijgbaar zijn. Over een pc-versie zweeg Rockstar al bij de aankondiging van het spel en ook nu wordt die versie niet genoemd. De eerste Red Dead Redemption is nooit voor de pc verschenen.

Met het uitstel naar de lente van 2018 komt Rockstar Games in vertrouwd vaarwater terecht, want ook Grand Theft Auto IV en de eerste Red Dead Redemption verschenen in het voorjaar. Als die releases als indicatie gezien mogen worden voor de strategie van Rockstar, dan zou Red Dead Redemption 2 dus eind april of in mei verwacht mogen worden.

Red Dead Redemption 2 is de opvolger van Red Dead Redemption, dat 2010 op de markt verscheen. De game vertelde het verhaal van outlaw John Marston, die door zijn voormalig bendeleden was verraden en samen ging werken met de autoriteiten om zijn verraderlijke ex-handlangers tot de orde te roepen. Op welke manier Red Dead Redemption 2 zich tot dat verhaal verhoudt, is nog niet duidelijk. Wel maakte Rockstar al bekend dat de game voorzien zal worden een 'volledig nieuwe multiplayer-ervaring', maar details daarover ontbreken ook nog. Bij de bekendmaking van de latere releaseperiode beloofde de uitgever wel deze zomer met meer informatie te komen.