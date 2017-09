Rockstar toont nieuwe beelden van Red Dead Redemption 2

Ontwikkelaar Rockstar heeft de tweede trailer van zijn komende titel Red Dead Redemption 2 gepubliceerd. In de video is onder andere de outlaw Arthur Morgan te zien, waar het verhaal van het spel om draait.

Morgan vecht zich samen met de Van der Linde-bende een weg door het ruige Amerika, waarbij ze stelen en overvallen plegen om te overleven, staat in de omschrijving bij de video. De video toont typische western-elementen als vuurgevechten, stoomtreinen en achtervolgingen te paard, in onder meer klassieke wildwestdorpjes en besneeuwde landschappen.

Het is de tweede trailer van Red Dead Redemption 2; de eerste verscheen vorig jaar maar toonde nog weinig van het spel. Aanvankelijk stond de release van het spel op de planning voor de herfst van dit jaar, maar Rockstar maakt in mei bekend dat de introductie uitgesteld was naar de lente van 2018. Het spel verschijnt in ieder geval na 1 april 2018, voor de Xbox One en de PlayStation 4. De originele Red Dead Redemption kwam in 2010 ook alleen naar de PlayStation 3 en de Xbox 360.