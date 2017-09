Rockstar doet op 28 september aankondiging rond Red Dead Redemption 2

Rockstar gaat op 28 september een aankondiging doen rond zijn game Red Dead Redemption 2. Dat blijkt uit een bericht van de studio op het eigen Twitter-kanaal. Mogelijk gaat het om een nieuwe trailer.

De studio deelde alleen de datum van de aankondiging in zijn bericht, weergegeven in de stijl van de game. Rockstar maakt niet bekend wat de inhoud van de aankondiging zal zijn; mogelijk gaat het om een nieuwe trailer. Het bedrijf publiceerde in oktober vorig jaar een korte trailer waarin de gamewereld te zien is. Een nieuwe trailer zou meer van het verhaal kunnen tonen.

Rockstar heeft tot nu toe nog geen releasedatum voor de game bekendgemaakt. In mei maakte het bekend dat de release door zou schuiven naar de lente van komend jaar. Dat heeft ermee te maken dat het ontwikkelteam meer tijd nodig heeft. In eerste instantie zou de game dit jaar in de herfst uitkomen. De release vindt plaats op de Xbox One en PlayStation 4.

Red Dead Redemption 2 is de opvolger van Red Dead Redemption, dat in 2010 op de markt verscheen. Er moet onder meer een 'nieuwe multiplayer-ervaring' komen, maar details daarover ontbreken nog.

De eerdere RDR2-trailer