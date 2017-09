Video in 4k op iTunes laat zich alleen streamen en niet downloaden

Uit een ondersteuningspagina op de Apple-site blijkt dat gebruikers 4k-inhoud uit de iTunes Store alleen kunnen streamen en niet kunnen downloaden. Dat kan alleen bij een lagere kwaliteit. Apple kondigde onlangs aan dat fullhd-content van gebruikers een gratis upgrade ontvangt naar 4k.

Op de betreffende pagina, die door MacRumors werd ontdekt, staat vermeld dat een fullhd-film lokaal gedownload kan worden, evenals versies met hdr en Dolby Vision. Dat is niet mogelijk voor 4k-films. Voor het streamen daarvan raadt Apple een downloadsnelheid van minimaal 25Mbit/s aan. Apple-apparaten zullen automatisch de videokwaliteit verlagen als de snelheid van de verbinding ontoereikend blijkt te zijn.

MacRumors schrijft dat gebruikers waarvan films en series een upgrade hebben gekregen alsnog de fullhd-versie kunnen downloaden. Er is geen prijsverschil tussen fullhd- en 4k-versies. Apple begon vorige week met het toevoegen van content in de hogere kwaliteit aan zijn aanbod. Dit hangt samen met de introductie van de nieuwe Apple TV 4k, de nieuwe mediaspeler die het bedrijf onlangs aankondigde. Het apparaat kan 4k-beeldmateriaal afspelen en ondersteunt de hdr-standaarden HDR10 en Dolby Vision.

Het bedrijf geeft geen reden voor het verschil in beleid, volgens MacRumors is het verschil mogelijk te wijten aan beperkingen van lokale opslag of aan licenties.