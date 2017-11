Google Play biedt 4k-films aan op Android-apparaten in Verenigd Koninkrijk

De app Google Play Movies & TV toont in het VK nu ook enkele 4k-films die door gebruikers kunnen worden gestreamd. De paar 4k-films die in het land beschikbaar zijn, zijn alleen te streamen via Android-apparaten en niet via bijvoorbeeld de Google Play-app op een LG-tv.

Een technologieredacteur van Forbes liet via Twitter weten dat hij had opgemerkt dat er 'enkele 4k-films' beschikbaar waren in de Google Play-app in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om de titels Spider-Man: Homecoming, Concussion, Captain Philips en Passengers.

Tot nu toe bood Google via de Play-app alleen content in 4k-resolutie aan in de VS en Canada. Het is niet duidelijk of Google plannen heeft om het aanbieden van video's in 4k via de Play-app uit te breiden naar anderen landen; het bedrijf heeft officieel nog niets daarover gezegd.

De 4k-films in Google Play in het VK hebben nog geen hdr-ondersteuning, terwijl hdr in de VS en Canada al wel beschikbaar is. Apple voegde in september 4k-films met hdr-ondersteuning toe aan iTunes. Daarbij wordt niet alleen hdr10 ondersteund, maar ook Dolby Vision. Daarnaast werkt Apple eerder aangekochte full-hd-films zonder extra kosten bij zodra de 4k-versie beschikbaar is; bij Google Play is dat doorgaans enkel mogelijk tegen bijbetaling.