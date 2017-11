Android 8.1 maakt accuverbruik applicaties beter inzichtelijk

Google is van plan om in een update van het Android-besturingssysteem gebruikers meer inzicht te geven in het accuverbruik. Zo moet duidelijker worden welke applicaties veel van de accu vragen en wat de achterliggende redenen zijn.

Dat meldt Android Police, die de nieuwe functionaliteit heeft gezien in een ontwikkelaarsversie van Android 8.1 Oreo. In de instellingen kunnen gebruikers extra inzicht krijgen over het accuverbruik, vergeleken met eerdere versies van het mobiele besturingssysteem. Zo wordt er een waarschuwing gegeven over welke applicaties veel van de accu vragen, en is ook te zien waar dat door komt; zo kunnen applicaties een groot accuverbruik hebben omdat ze relatief vaak de locatie van de smartphone opvragen.

Verder geeft het accumanagementsysteem ook suggesties voor het verbeteren van de accuduur. In het voorbeeld van een app die erg vaak de locatie van de smartphone opvraagt, is het mogelijk om de locatiepermissies uit te zetten, zodat het verbruik wordt verminderd. Ook kan het systeem bijvoorbeeld waarschuwen dat de bluetooth-verbinding aan staat zonder dat deze wordt gebruikt.

Het snel leeglopen van de accu is een van de grote ergernissen waar gebruikers van het Android-besturingssysteem mee kampen. Google heeft al verscheidene malen functies ingebouwd om het accuverbruik beter te beheersen, onder meer door het achtergrondverbruik aan banden te leggen, maar het komt dus nog steeds voor dat applicaties per abuis de accu snel leeg laten lopen.