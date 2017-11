Google brengt 'opslagcleaner' voor Android uit

Google heeft een eigen app voor Android uitgebracht, waarmee gebruikers ruimte kunnen vrijmaken op de opslag van de smartphone. Veel fabrikanten leverden al zo'n app mee. De naam Files Go wijst erop dat het gaat om een Android Go-app.

Het gaat vooralsnog om een bètaversie, blijkt uit de listing in de Play Store. Eerder publiceerde Android Police al over de app, die toen nog nergens online te vinden was. De meest onderscheidende functie van de bestandsbeheerder is dat het een lokaal netwerk kan opzetten met andere gebruikers van de app om snel bestanden te delen.

Daarnaast kan Files Go de cache van apps legen om zo ruimte vrij te maken op de opslag. Het lijkt erop dat Google de app heeft gemaakt voor Android Go, de variant van het mobiele besturingssysteem dat gaat draaien op telefoons met weinig geheugen en opslag.

Het is voor het eerst dat de zoekgigant een app heeft gemaakt die dienst doet als 'cleaner'. Andere fabrikanten als Samsung, Huawei en Xiaomi leveren dat soort apps al langer mee met hun toestellen. Vooral op laag geprijsde telefoons is de opslag vaak nog beperkt tot 8GB of 16GB, waardoor gebruikers snel behoefte krijgen om meer ruimte te maken.