Logitech geeft alle Harmony Link-eigenaren kosteloos een vervangend apparaat

Logitech gaat alle eigenaren van de Harmony Link een Harmony Hub aanbieden, die vergelijkbare functionaliteit biedt. Logitech komt met de actie nadat er ophef ontstond over het uitschakelen van de Harmony Link uit 2011.

Het bedrijf gaat eigenaren van de Harmony Link tussen nu en maart 2018 benaderen om te regelen dat zij het vervangende product krijgen, zegt Logitech in een blog. Klanten kunnen ook zelf contact opnemen met de klantenservice. Alle bezitters van de Link komen in aanmerking voor een Hub, ook als het product geen garantie meer heeft.

Op de blog staat ook een faq met vragen en antwoorden over de situatie. Daarin geeft het bedrijf uitleg over het stoppen van de ondersteuning en de dienst behorende bij de Harmony Link-afstandsbediening uit 2011. Logitech maakt het product onklaar omdat er een encryptiecertificaat afloopt.

De Harmony Link werd tot 2015 verkocht en er zijn nog maar weinig mensen die er gebruik van maken, zegt Logitech. Daarom heeft het de zakelijke beslissing genomen om de ondersteuning te beëindigen na het verlopen van het certificaat. Eigenaren kregen daar een e-mail over.

Eerder bood Logitech bezitters van de Link alleen een vervangend product aan als hun apparaat nog binnen de garantietermijn zat. Andere klanten kregen een korting van 35 procent op de Harmony Hub. Mensen die van die korting gebruikt hebben gemaakt en de Hub dus hebben aangeschaft, krijgen hun aankoopbedrag terug.

Logitech introduceerde de Harmony Link in 2011 als een universele afstandsbediening. Het apparaat stelt gebruikers in staat om via een app voor iOS en Android hun tv te bedienen door daar een wifi-infraroodzender aan te verbinden.

Logitech Harmony Hub, het vervangende product dat Harmony-Link eigenaren krijgen.