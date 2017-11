EA neemt Titanfall-studio Respawn Entertainment over

EA heeft Respawn Entertainment overgenomen, de studio achter de Titanfall-games. De uitgever betaalt een bedrag dat kan oplopen tot 455 miljoen dollar. Uit de voorwaarden hiervoor is de komst van Titanfall 3 op te maken.

De overname bouwt voort op de bestaande samenwerking, volgens EA, die meerdere projecten omvat die momenteel in ontwikkeling zijn, waarbij de uitgever een nieuwe Titanfall- en Star Wars-game en een komende vr-titel noemt. EA betaalt 151 miljoen dollar contant en verstrekt voor 164 miljoen dollar aan aandelen.

Daarnaast is er een bedrag van 140 miljoen dollar met de overname gemoeid, dat overgemaakt wordt als bepaalde prestatiedoelen gehaald worden. Die bonussen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de Metacritic-scores van de komende Star Wars-game en Titanfall 3.

Respawn was tot nu toe onafhankelijk. Er lag wel een bod van het Koreaanse Nexon, volgens Kotaku, wat EA deed besluiten een hoger bedrag te bieden. Nexon is gespecialiseerd in online games voor pc en mobiel. Onder andere Counter-Strike Online en EVE Online zijn van de uitgever. De overname volgt een week na het sluiten van Visceral Games door EA; die studio werkte ook aan een Star Wars-game. Respawn is in 2010 opgericht door de voormalige Infinity Ward-medewerkers Jason West en Vince Zampella, die bij die studio aan Call of Duty werkten, maar ontslagen werden na een conflict met Activision.