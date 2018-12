Respawn lijkt aan Titanfall 3 te werken

Het is aannemelijk dat Respawn Entertainment bezig is met de ontwikkeling van Titanfall 3. Op de website van Electronic Arts staan diverse vacatures voor het Titanfall-team, waaronder een voor een ervaren animator en een ai-softwareontwikkelaar.

De vacatures zijn als eerste opgemerkt door Gearnuke. Tussen de vacatures voor het Titanfall-team zitten ook openstaande functies voor het team dat werkt aan het nieuwe Star Wars-spel, Jedi: Fallen Order. Er wordt niet specifiek aangegeven of de kandidaten gaan werken aan Titanfall 3. Daarnaast hebben zowel EA als Respawn nog niets gemeld over de mogelijke komst van het spel.

Titanfall 1 kwam uit op 13 maart 2014 voor Windows en de Xbox 360. Een maand later verscheen de first-person-shooter ook voor de Xbox One. Het vervolg, Titanfall 2, volgde twee jaar later. Naast een release op de platformen van Microsoft, kreeg het spel ook een PlayStation 4-versie. De spellen zijn ontwikkeld door Respawn Entertaintment, dat sinds november 2017 onderdeel is van EA.