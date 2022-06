Respawn Entertainment haalt eerste Titanfall-game uit de verkoop

Respawn Entertainment heeft de eerste Titanfall-game uit de verkoop gehaald. Dat maakt de studio bekend. Het bedrijf geeft hier geen concrete reden voor, maar meldt wel dat de multiplayerservers van de game online blijven.

Respawn Entertainment schrijft op Twitter dat de eerste Titanfall, die in 2014 voor het eerst uitkwam, vanaf woensdag uit de verkoop wordt gehaald. De game is daarmee niet langer te koop in digitale winkels. Op 1 maart 2022 wordt het spel ook uit abonnementsdiensten gehaald, zoals Xbox Game Pass. Gamers die het spel al bezitten, kunnen de online multiplayer blijven spelen; Respawn meldt dat de servers van de game niet worden afgesloten.

Het bedrijf meldt verder dat het de Titanfall-franchise ook in de toekomst blijft ondersteunen. "Titanfall is de kern van Respawns dna en dit universum zal blijven bestaan, vandaag de dag in Titanfall 2 en Apex Legends, en in de toekomst", schrijft de ontwikkelaar. Respawn heeft officieel nog geen nieuwe game in de Titanfall-serie aangekondigd.

De studio geeft op Twitter geen concrete reden voor deze beslissing, maar de game kampte al enige tijd met problemen. Servers van de Titanfall-franchise werden eerder dit jaar geraakt door enkele ddos-aanvallen, schrijft Polygon. Daardoor was de game meermaals niet speelbaar. Op Steam klagen meerdere spelers ook dat Titanfall regelmatig onspeelbaar is door een hacker, die servers van de game kan laten crashen. Het is niet duidelijk hoeveel spelers het spel nog heeft. Op Steam, waar de game eind 2020 beschikbaar kwam, ligt het aantal gelijktijdige spelers regelmatig op twintig of minder, blijkt uit grafieken van SteamDB. Dat is echter exclusief spelers op andere platforms, zoals Origin en consoles.