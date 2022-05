Respawn introduceert Apex Mobile in beperkt aantal landen voor Android

Respawn Entertainment kondigt dinsdag een 'soft launch' aan voor Apex Mobile. De ontwikkelaar werkt samen met een Chinese partner aan de mobiele versie van battle royale-game Apex Legends. De game zal losstaan van de originele game.

In de aankondiging schrijft Respawn Entertainment dat de game alleen voor Android-gebruikers in een select aantal landen beschikbaar wordt binnenkort. Het gaat om spelers in Argentinië, Colombia, Mexico, Peru, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Australië en Nieuw Zeeland. Het is nog niet bekend wanneer de game wereldwijd beschikbaar wordt gemaakt.

Dat betekent dat spelers in Europa nog even moeten wachten, net als iedereen met een iPhone of iPad. De eerste versie van de game is alleen speelbaar op Android, al staat een iOS release wel op de planning volgens de ontwikkelaar. In de Play Store kunnen spelers in de geselecteerde 'soft launch'-landen zich inschrijven, zodat ze een melding krijgen als de game beschikbaar is.

Apex Mobile werd begin 2020 al aangekondigd door Respawn Entertainment. Sindsdien is er weinig nieuws naar buiten gekomen over de titel. Wel heeft de ontwikkelaar bevestigd dat de game geen crossplay heeft en Apex Mobile losstaat van de pc- en console-versie.