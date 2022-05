Respawn toont trailer van nieuwe Control-modus in Apex Legends

Ontwikkelaar Respawn Entertainment heeft in een nieuwe trailer meer informatie gegeven over de aankomende Control-modus in Apex Legends. In dit nieuwe speltype moeten spelers punten verzamelen door locaties te veroveren en verdedigen. De spelmodus is tijdelijk speelbaar.

Respawn Entertainment maakte eerder al bekend dat er in februari een nieuwe modus naar de online shooter komt, die voor een bepaalde tijd speelbaar zal zijn. De ontwikkelaar heeft in een trailer en blogpost meer details vrijgegeven over hoe Control eruit gaat zien. Naast de nieuwe modus voegt de ontwikkelaar ook een nieuw personage toe aan de game en keert een oud level terug naar de battle royale-modus.

In Control moeten spelers drie verschillende strategische punten zien te veroveren en deze zo lang mogelijk verdedigen om zo punten te verdienen. Er zijn twee teams van elk negen spelers. Het team dat als eerste 1250 punten weet te verzamelen op deze manier, wint het potje. Mocht een team sterk de overhand hebben en erin slagen alle drie de punten te bezetten, dan eindigt het potje eerder.

Spelers kunnen in Control snel respawnen als ze zijn verslagen, bij het beginpunt of bij een punt dat hun team op dat moment in bezit heeft. Wapens worden in tegenstelling tot de battle royale-modus niet tijdens het spelen opgepakt, maar in plaats daarvan kiezen spelers een load-out voor ze de strijd aangaan. Op het moment dat spelers respawnen kunnen ze weer een andere uitrusting kiezen als het spelverloop daar om vraagt.

Het is niet de eerste modus die Respawn toevoegt aan de van oorsprong battle royale-game. Afgelopen zomer konden spelers al los in een nieuwe Arena-modus. Deze modus is definitief aan de game toegevoegd, maar het is afwachten hoe vaak Control speelbaar zal zijn. Respawn noemt hem namelijk een 'Limited Time Mode' en hij is vooralsnog alleen de eerste drie weken van het nieuwe seizoen speelbaar. Tot ongeveer eind februari dus.

Het nieuwe personage Mad Maggie wordt wel definitief aan het spel toegevoegd. Daarnaast keert het Olympus-level terug. Dit level werd in seizoen zeven geïntroduceerd, maar later weer uit de roulatie gehaald. Respawn Entertainment heeft wel de nodige wijzigingen aangebracht. De grootste verandering zijn teleporterende objecten. Volgens de ontwikkelaar moet dit gevechten in de battle royale-modus dynamischer maken, omdat het speelveld steeds zal veranderen.